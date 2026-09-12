WEST.重岡大毅、「俺がいるいないで違う…」現場での”存在感”明かす
WEST.の重岡大毅が12日、大阪市内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開記念舞台あいさつに登壇。同作を共に作り上げた近藤亮太監督や原菜乃華の印象を明かした。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
観客に笑顔を振りまきながら登場した重岡。関西凱旋に「やっぱりうれしいっすね。大阪に来たら僕も変にテンション上がっちゃって…」と初っ端から陽気なテンション。一緒に移動していた近藤監督に「調子に乗っちゃって『いらっしゃい』とか言っちゃいました！」と話し笑いを誘った。
近藤監督と息の合ったトークを展開する重岡は「いろんなことを知っていらっしゃるというか、広く深く知っていらっしゃって、話していておもしろいです」と称賛しつつ「こんなおしゃべり上手で、こんなおもしろいのに、めっちゃ人見知りなんですよ…」とぶっちゃけ。
また共演した原についても「めっちゃくちゃおもしろいんですよ。めっちゃ人見知りなんですよ」と続け、「僕がいない時、2人の時なんかはずっともじもじしててイライラするんですよ。もっとしゃべってくださいよ！僕がいるいないでだいぶ違うらしいです」と撮影時の様子を明かした。
重岡は終始、近藤監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで観客を沸かせていた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせた。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
近藤監督と息の合ったトークを展開する重岡は「いろんなことを知っていらっしゃるというか、広く深く知っていらっしゃって、話していておもしろいです」と称賛しつつ「こんなおしゃべり上手で、こんなおもしろいのに、めっちゃ人見知りなんですよ…」とぶっちゃけ。
また共演した原についても「めっちゃくちゃおもしろいんですよ。めっちゃ人見知りなんですよ」と続け、「僕がいない時、2人の時なんかはずっともじもじしててイライラするんですよ。もっとしゃべってくださいよ！僕がいるいないでだいぶ違うらしいです」と撮影時の様子を明かした。
重岡は終始、近藤監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで観客を沸かせていた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせた。