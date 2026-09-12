WEST.重岡大毅、凱旋舞台あいさつで大はしゃぎ「調子に乗っちゃって…」 “大阪マウント”に近藤亮太監督は戸惑い
WEST.の重岡大毅が12日、大阪市内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開記念舞台あいさつに登壇。軽妙トークで会場を盛り上げた。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
笑顔を振りまきながら登場した重岡。関西凱旋に「やっぱりうれしいっすね。大阪に来たら僕も変にテンション上がっちゃって…」と初っ端から陽気なテンション。「調子に乗っちゃって『いらっしゃい』とか言っちゃいました！」と話した。
共に移動していた近藤亮太監督は、重岡からの「大阪にはよく来られますか？」という絡みに「なんか大阪マウントみたいなのを…」と戸惑ったことを明かし、笑いを誘った。
重岡は「すいません」と謝りつつも「どうですか？大阪。先程豚まんを食べてらっしゃいましたけど…」と問いかけ。「おいしかった」という近藤監督の感想にニンマリ。「大阪を満喫していただきたいなと。まあ、僕が買ったものではないんですけど」とオチをつけていた。
重岡は終始、軽妙なトークを展開。監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで会場を盛り上げた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせていた。
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便v利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
【全身ショット】「これが一番足が長く見えるポーズです」をポーズを決めた重岡大毅
笑顔を振りまきながら登場した重岡。関西凱旋に「やっぱりうれしいっすね。大阪に来たら僕も変にテンション上がっちゃって…」と初っ端から陽気なテンション。「調子に乗っちゃって『いらっしゃい』とか言っちゃいました！」と話した。
重岡は「すいません」と謝りつつも「どうですか？大阪。先程豚まんを食べてらっしゃいましたけど…」と問いかけ。「おいしかった」という近藤監督の感想にニンマリ。「大阪を満喫していただきたいなと。まあ、僕が買ったものではないんですけど」とオチをつけていた。
重岡は終始、軽妙なトークを展開。監督相手にボケてツッコみ、大はしゃぎで会場を盛り上げた。近藤監督からたたずまいを褒められると「これが一番足が長く見えるポーズです」と言いながら、報道陣に向けてポーズを決めてみせていた。
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便v利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。