8月26日、ネパールと中国・チベット自治区の国境付近で大規模な土石流が発生し、ネパール中部のラスワ郡を中心に甚大な被害をもたらした。9月5日にネパール警察が発表した情報によると、これまでに1344人が死亡し、4887人が行方不明となっている。中国側と合わせると、死者は約1380人、行方不明者は5600人以上にのぼると見られる。9000人近い死者を出した2015年の地震以来、11年ぶりにネパールを襲った大災害だ。

【写真を見る】避難した子供たち、支援物資を運び込む様子など、現地の貴重な写真が多数

そんなネパールの被災地に自ら入り、支援物資の搬入などに取り組んでいる日本人がいる。2016年以来ネパールで活動し、児童養護施設の支援や女性の権利擁護を目指した活動を行なっている竹中俊さん（30）だ。

いまだに全体像が把握されきっていない大災害の被災地で、人々はどのような生活を強いられているのか。復興のめどは立っているのか。竹中さんが現地の実情を語った。

まるで津波に襲われたかのよう

土石流に襲われた街は、どのような姿になったのだろうか。

「その規模の大きさと範囲の広さに、最初は本当に驚きました。地震で崩れたというよりも、すべて流されてしまっているので、『ここに町があったんだ』と。

地面も土石流によって高くなり、ブヨブヨした状態です。見た目は津波の跡にすごく似ている。臭いがすごくきつくて、腐敗臭のようなものもすごく感じました」

そのような状況下では、支援に入るのも一苦労だ。被害の大きかったラスワ郡に入る際には、普段なら4時間で到着する道のりを12時間ほどかけて向かったという。多くの人が家を失い、避難を余儀なくされている。

「現状では避難所のスペースが足りず、入れていない、つまり外で生活することを余儀なくされている人もいるようです。

地震だったら家から物資を探して見つかる可能性があるかもしれませんが、今回はそれもないので、お金を持っている・いないに関係なく、完全にゼロベースという状態なんです」

遺体の代わりに人形を焼く

今回の土石流では多くの遺体が泥の中に埋まり、発見されたとしても欠損が激しく個人の特定が難しいケースも多い。そのような状況下で、行方不明の家族の遺体が見つからないことを受け入れ、前を向こうとする人も少なくないという。

「ネパールの火葬場で、すごく衝撃的な光景がありました。本来は遺体を燃やすところで、みんな人形を燃やしているんです。実際の遺体が見つからない中で、時間が経つにつれて家族たちにもどんどん決断が迫られている。そうして、お別れを決断しているんです」

想像を絶する大災害を前にすると、葬送の儀式すら人形で代替せざるを得ない現状があるのだ。

また、親を亡くした子供たちのケアをめぐる問題も噴出している。

「子供たちのメンタル面は本当に心配です。僕が行かせてもらった避難所で、57名の子が両親の帰りを待っているという話を聞きました。『亡くなったことを子供たちはまだ受け止めていなくて、見つかると思ってずっと待っているんだよ』と。

そういった子たちと触れ合っていると、モヤモヤもしながら、目の前ではたまに笑顔を見せてくれたりして。その子たちの教育や家族など、いろんな方向性から、今後どういう未来になっていくんだろうということを考えさせられましたね」

日本に住むネパール人にも目を向けて

現在は日本でもネパールの被害が盛んに報道されているが、竹中さんは被災した状況が半年先、1年先まで続く可能性も十分あると指摘する。現地の生活がいつ平常に戻るのか、まったく見通しが立たない。

日本に住む我々にはどのようなことができるのだろうか。

「ネパールという国には、たくさんの日本人の方が毎年観光に来てくださるんですけど、今は危険だということでどんどんストップしているような状況です。

とはいえカトマンズの方はいつもと変わらない日常が流れていますし、ネパールに来ていただけるのも一つのサポートにつながったりします。行こうと思っていた方は、ぜひ躊躇なく来ていただけたら嬉しいです」

また、日本に住むネパール人の方々についても目を向けてほしいという。

「日本でもたくさんのネパールの方が働いています。この記事を見る方は、ネパールに行くよりも、働いているネパールの人と接する方が多いかもしれません。

中には日本でもどかしい思いをしている方もいっぱいいると思うので、しっかりと手をつないで暮らしていけたらな、と思います」

日本とネパールは深い交流がある国だ。今回の災害では日本人家族5人が行方不明となっているが、竹中さんは現地で「日本人の方も見つかっていないよね」とよく声をかけられるという。

日本とネパールの結びつきが、被災した人々、そして関係する全ての人々にとって、少しでも良いものになることを目指すべきだろう───。