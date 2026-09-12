矢田亜希子、原菜乃華主演『もうパパ！』出演決定 堤真一の元妻役 最新PR映像も到着
10月4日スタートする原菜乃華主演ドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の追加キャストとして、矢田亜希子の出演が発表された。さらに、本作の最新PR映像も到着した。
【動画】原菜乃華×堤真一共演！ ドラマ『もうパパ！』最新PR映像
本作は吉田恵里香の完全オリジナル脚本によるヒューマンファミリードラマで、SNS社会の光と影を映し出す。
動画配信で娘・紀子（原）がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続ける父親・良詫（堤）。そんな父親に振り回されながらも「NO」と本音が言えない娘。家族思いだが優しさを履き違えて子どもをコントロールする親の呪縛から抜け出し、自分らしい人生を切り拓こうとする娘の姿、きれい事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
矢田亜希子が演じるのは“タラちゃん”こと良詫の元妻であり、紀子たち3兄弟の実の母親・佐伯福子。売れない芸人だった良詫を下積み時代から支え、良詫と紀子による動画チャンネル『タラちゃんねる』の立ち上げも一番近くで応援してきた過去を持つ。
家族の笑顔とチャンネルの成長を心から願っていたはずの彼女が、なぜ自らその輪を離れ、子どもたちとの連絡すらとらない人生を歩んだのか-。良詫への割り切れない想い、そして遠くから子どもたちを想う親としての切ない葛藤。紀子の心が自立へ動く中で母親の心の中も少しずつ紐解かれていく。
矢田と堤の共演は、『やまとなでしこ』（2000年、フジテレビ）、『恋ノチカラ』（2002年、フジテレビ）、映画『砕け散るところを見せてあげる』（2021年）と本作で4作品目。初の夫婦役となる二人の掛け合いも見どころだ。
矢田は「今回の脚本は私が幼い頃には考えられなかった、SNSが生まれたときからある現代ならではのストーリーで、とても興味深く読ませていただきました。私の役は私自身母親として共感できない部分も少しあり、複雑さもあったのですが、子どもを想う気持ちだけはしっかりと持ち、自立もしたい芯の強い女性像が伝わっていただけたらなと思っております！」とコメント。
そして「堤真一さんとはまさか元夫婦として数年振りにご一緒できたことも嬉しく、面白かったです！」と話している。
また、最新PR映像も公開。大人気家族系チャンネル「タラちゃんねる」。看板娘・紀子の初恋をきっかけに、世界一仲良しな家族の絆が揺らぎ始め、周りの人たちとの関係にも変化が？ 初恋のトキメキ、幼なじみの秘めた想い、暴走する父の愛情。紀子を取り巻く人々の感情が複雑に入り乱れ、大事に思うが故にすれ違う愛おしくも切ない展開を予感させる映像となっている。
さらにYouTubeチャンネル「とみビデオ」のヒトコワ企画とドラマ「もうパパ！」がスペシャルコラボが実現。
YouTuber水溜りボンドのトミーが、一般の方から寄せられるリアルな恐怖体験談を語る「とみビデオ」の看板企画で、「ゾッとする」「中毒性がやばい」と昨今絶大な人気を誇る「ヒトコワ」（人間が一番怖い話）。今回このシリーズと、家族系動画配信者である父娘のリアルな人生の衝突と再生を描く本作のコラボ動画には、ドラマ本編で父親の愛情が「ちょっと怖い…？」「どこかおかしい？」と悩む娘、紀子を演じる原菜乃華と、その初恋相手役を演じる岩瀬洋志がゲスト出演。
選りすぐりの「ヒトコワ」投稿を原と岩瀬も実際に朗読。迫真のリーディングとともに、思わず背筋が凍りつく展開にリアルに怯えたり、感想を語り合ったりと、ドラマとは一味違う二人の素の表情と緊張感がたっぷり詰まった内容となっている。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。
【動画】原菜乃華×堤真一共演！ ドラマ『もうパパ！』最新PR映像
本作は吉田恵里香の完全オリジナル脚本によるヒューマンファミリードラマで、SNS社会の光と影を映し出す。
動画配信で娘・紀子（原）がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続ける父親・良詫（堤）。そんな父親に振り回されながらも「NO」と本音が言えない娘。家族思いだが優しさを履き違えて子どもをコントロールする親の呪縛から抜け出し、自分らしい人生を切り拓こうとする娘の姿、きれい事では片付けられない親子のリアルな人生の衝突と再生を描く。
家族の笑顔とチャンネルの成長を心から願っていたはずの彼女が、なぜ自らその輪を離れ、子どもたちとの連絡すらとらない人生を歩んだのか-。良詫への割り切れない想い、そして遠くから子どもたちを想う親としての切ない葛藤。紀子の心が自立へ動く中で母親の心の中も少しずつ紐解かれていく。
矢田と堤の共演は、『やまとなでしこ』（2000年、フジテレビ）、『恋ノチカラ』（2002年、フジテレビ）、映画『砕け散るところを見せてあげる』（2021年）と本作で4作品目。初の夫婦役となる二人の掛け合いも見どころだ。
矢田は「今回の脚本は私が幼い頃には考えられなかった、SNSが生まれたときからある現代ならではのストーリーで、とても興味深く読ませていただきました。私の役は私自身母親として共感できない部分も少しあり、複雑さもあったのですが、子どもを想う気持ちだけはしっかりと持ち、自立もしたい芯の強い女性像が伝わっていただけたらなと思っております！」とコメント。
そして「堤真一さんとはまさか元夫婦として数年振りにご一緒できたことも嬉しく、面白かったです！」と話している。
また、最新PR映像も公開。大人気家族系チャンネル「タラちゃんねる」。看板娘・紀子の初恋をきっかけに、世界一仲良しな家族の絆が揺らぎ始め、周りの人たちとの関係にも変化が？ 初恋のトキメキ、幼なじみの秘めた想い、暴走する父の愛情。紀子を取り巻く人々の感情が複雑に入り乱れ、大事に思うが故にすれ違う愛おしくも切ない展開を予感させる映像となっている。
さらにYouTubeチャンネル「とみビデオ」のヒトコワ企画とドラマ「もうパパ！」がスペシャルコラボが実現。
YouTuber水溜りボンドのトミーが、一般の方から寄せられるリアルな恐怖体験談を語る「とみビデオ」の看板企画で、「ゾッとする」「中毒性がやばい」と昨今絶大な人気を誇る「ヒトコワ」（人間が一番怖い話）。今回このシリーズと、家族系動画配信者である父娘のリアルな人生の衝突と再生を描く本作のコラボ動画には、ドラマ本編で父親の愛情が「ちょっと怖い…？」「どこかおかしい？」と悩む娘、紀子を演じる原菜乃華と、その初恋相手役を演じる岩瀬洋志がゲスト出演。
選りすぐりの「ヒトコワ」投稿を原と岩瀬も実際に朗読。迫真のリーディングとともに、思わず背筋が凍りつく展開にリアルに怯えたり、感想を語り合ったりと、ドラマとは一味違う二人の素の表情と緊張感がたっぷり詰まった内容となっている。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて10月4日より毎週日曜22時15分放送。