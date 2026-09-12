アメリカ同時多発テロから25年となった11日、ニューヨークなどで追悼式典が行われました。夫を奪われた遺族は、憎しみを手放すことが平和につながると語りました。

記者「まもなく最初のハイジャック機がビルに突入した午前8時46分です。黙とうをささげようと多くの市民が集まっています」

11日、ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で行われた追悼式典。

ハイジャックされた機体がビルに突入した時刻などにあわせて黙とうがささげられ、犠牲者一人一人の名前が読み上げられました。

2001年9月11日に起きた同時多発テロでは、日本人24人を含む2977人が犠牲に。そのうちの1人、杉山陽一さんは、ビルの中の銀行で働いていました。

夫・陽一さんを亡くした杉山晴美さん（61）「見えていたはずのビルがなくて、そこから黒煙がばーって立ち上っているのが見えて。夢ではなくて現実だったんだ」

あの日から25年…

杉山さん「25年たってもまだ会いたいなという気持ちがありますね」

夫の写真と共に式典に向かった杉山さん。

杉山さん「被害にあった者こそ恨みとか憎しみを自分から少しずつ手放して、違うフェーズに上がって生きていくということがやっぱり大事。そういうマインドが平和につながっていくんじゃないかな」