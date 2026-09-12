『名探偵プリキュア！』第33話「名探偵の道も一歩から」、ゴウエモンのからくり迷路がたちはだかる
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第32話「ただいま、キュアット探偵事務所」が、あす9月13日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】無数の扉が立ち並ぶ空間の謎を解け 第33話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第33話「名探偵の道も一歩から」あらすじ
あんな（声：千賀）たちが、キュアット探偵事務所の一員となったるるか（声：東山奈央）にプリティホリックを案内していると、そこへ道場破りのようにゴウエモンがあらわれた。るるかに「お前は俺の弟子だ」「勝手に独り立ちさせるわけにはいかない」と語るゴウエモンは、からくり迷路を発動する。
無数の扉が立ち並ぶ空間で「出口はひとつ、他の扉は様々な場所につながっている。間違えたら見知らぬ世界を永遠にさまようことに…」とゴウエモンが告げていると、近くの扉から呼び鈴が鳴り、飛び出してきたのは…!?
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】無数の扉が立ち並ぶ空間の謎を解け 第33話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
あんな（声：千賀）たちが、キュアット探偵事務所の一員となったるるか（声：東山奈央）にプリティホリックを案内していると、そこへ道場破りのようにゴウエモンがあらわれた。るるかに「お前は俺の弟子だ」「勝手に独り立ちさせるわけにはいかない」と語るゴウエモンは、からくり迷路を発動する。
無数の扉が立ち並ぶ空間で「出口はひとつ、他の扉は様々な場所につながっている。間違えたら見知らぬ世界を永遠にさまようことに…」とゴウエモンが告げていると、近くの扉から呼び鈴が鳴り、飛び出してきたのは…!?
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。