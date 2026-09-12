『角醒ハンター オメガホーン』第8話「復活せよ！古の兵器！」、シャウトと砕厄のゲンノウがハンターバトル！
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第8話「復活せよ！古の兵器！」が、あす9月13日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】“古の発掘兵器”が復活を遂げる 第8話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第8話「復活せよ！古の兵器！」あらすじ
イバル（田鶴翔吾）とのハンターバトルに敗れ、気を失ったシャウト（楢原）。目覚めると、シャウトに興味を持ったという砕厄のゲンノウ（桜庭大翔）にハンターバトルを挑まれる。ゲンノウの強烈なハンマー攻撃に、シャウトは防戦一方で…。
そのころイバルは、ドクター・テクノ（永山たかし）が復活させた“古の発掘兵器”で実験を開始。レイジ（長田光平）に兵器を操縦させ、炎角（国上将大）と強制的に戦わせ…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】“古の発掘兵器”が復活を遂げる 第8話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
イバル（田鶴翔吾）とのハンターバトルに敗れ、気を失ったシャウト（楢原）。目覚めると、シャウトに興味を持ったという砕厄のゲンノウ（桜庭大翔）にハンターバトルを挑まれる。ゲンノウの強烈なハンマー攻撃に、シャウトは防戦一方で…。
そのころイバルは、ドクター・テクノ（永山たかし）が復活させた“古の発掘兵器”で実験を開始。レイジ（長田光平）に兵器を操縦させ、炎角（国上将大）と強制的に戦わせ…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。