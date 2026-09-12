『仮面ライダーマイス』第2話「モダンウサギと走るカメ」、新たなライダー登場で三つ巴戦が始まる
秋谷郁甫が主演を務める、『仮面ライダーマイス』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第2話「モダンウサギと走るカメ」が、あす9月13日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】新たな仮面ライダーは“兎”？ 第2話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
■第2話「モダンウサギと走るカメ」あらすじ
家庭教師として瑞生家に潜入した達臣（安宅波颯）が調査を進める中、新たな不可思議が出現した。宙（秋谷）はマイスに変身するが、そこへダット（安藤奈々子）が現れた。
ダットは仮面ライダーダットに変身、驚くマイスをよそに不可思議に攻撃を仕掛ける。跳躍力を活かした攻撃で不可思議を追い詰めるダットだったが、マイスが割って入り三つ巴の戦いとなり…!?
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】新たな仮面ライダーは“兎”？ 第2話予告
今は昔、謎の生命体・不可思議から人々を守る十二支同盟は、いずれ来る不可思議との戦いに備え、100年の眠りについた。
時は現代、瑞生家専属マイスターの音澄宙（秋谷郁甫）。彼も瑞生家令嬢・瑞生優菜のため、仮面ライダーマイスに変身！ 不可思議との戦いに身を投じていた。不可思議をめぐり衝突する、宙と十二支同盟。新たな仮面ライダーの神話が始まる！
家庭教師として瑞生家に潜入した達臣（安宅波颯）が調査を進める中、新たな不可思議が出現した。宙（秋谷）はマイスに変身するが、そこへダット（安藤奈々子）が現れた。
ダットは仮面ライダーダットに変身、驚くマイスをよそに不可思議に攻撃を仕掛ける。跳躍力を活かした攻撃で不可思議を追い詰めるダットだったが、マイスが割って入り三つ巴の戦いとなり…!?
『仮面ライダーマイス』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。