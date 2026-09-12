史上初1年生でミス慶応になった美女21歳「1年ぶりのボブ!!!」髪バッサリ劇的イメチェンに反響
慶応大学のミスキャンパスで、モデルでタレントの野口結夢が11日、自身のInstagramを更新し、約1年ぶりにボブヘアに髪を切ったことを報告。劇的ヘアスタイルのチェンジに反響が寄せられている。
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
野口は「1年ぶりのボブ！！！」の一言ともに、短く切りそろえられた黒髪ボブスタイルを公開し、笑顔を浮かべている。1つ前の投稿まで肩口まであった毛先は、頬にかかるほどにまで短くなっている。
コメント欄には「なんと！切ったね！びっくりした！」「可愛く進化してます」「可愛さと純粋さがとても良きです」「とっても似合ってますね」といった声が寄せられ、野口のニューヘアスタイルは大好評のようだ。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ヘアカット前のピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
野口は「1年ぶりのボブ！！！」の一言ともに、短く切りそろえられた黒髪ボブスタイルを公開し、笑顔を浮かべている。1つ前の投稿まで肩口まであった毛先は、頬にかかるほどにまで短くなっている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）