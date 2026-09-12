『Mr.ノーバディ』ボブ・オデンカークが恐るべき戦闘能力を持つ保安官に『NORMAL／ノーマル』公開決定＆予告解禁
『Mr.ノーバディ』（2021）のボブ・オデンカークが主演・原案・プロデューサーを務める映画『NORMAL』（原題）が、邦題を『NORMAL／ノーマル』として、12月11日より全国公開されることが決まった。併せて、予告編とポスタービジュアルが解禁となった。
【動画】今度は戦闘能力が高すぎる保安官に『NORMAL／ノーマル』予告編
ボブ・オデンカークと、「ジョン・ウィック」シリーズ（2015～23）の生みの親である人気脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ本作は、全町民から命を狙われる極限状態のなか、最強のさえない中年保安官が暴れまくるバイオレンス・アクションムービー。
主演であり、原案、プロデューサーも務めるのが、『ブレイキング・バッド』（2008-13／米・AMC）、『ベター・コール・ソウル』（2015-22／米・AMC）で圧倒的な存在感を放ち、『Mr.ノーバディ』でアクション俳優として新境地を切り開いたボブ・オデンカーク。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて着任したワケあり臨時保安官ユリシーズを演じる。
脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める「ジョン・ウィック」シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では、さえない平凡な中年男が、実は最強のすご腕という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。
メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）、『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスと圧倒的アクション描写に定評のあるベン・ウィートリー監督。
共演には、ユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役でヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役にレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのがブレンダン・フレッチャー。
予告映像では、冒頭、雪に囲まれたのどかな町ノーマルの臨時保安官として着任したユリシーズと、優しそうな町民たちとの穏やかな日々が描かれる。しかし、保安官事務所で突如、警報が鳴り響く。平和な町で発生した銀行強盗事件。ユリシーズは、自分にできることをしようと現場へ赴くが、なぜか味方であるはずの保安官補から銃撃を受けてしまう。理由も分からず混乱するユリシーズだったが、実はこの事件をきっかけに、町が隠していた重大な秘密へ触れてしまったのだ。
これまでの穏やかな雰囲気から一変、狂気をはらんで襲いかかってくる全町民1890人。味方も逃げ場もない絶体絶命の状況に追い込まれるユリシーズ。だが、町民全員から“普通”の男だと思われていたこの保安官は、実はすさまじい戦闘能力を秘めていたのだった-。
前半の緩やかなテンポから後半一気にアクション全開。保安官補や、金物屋の店主、手芸屋のおばあちゃんまで。優しかった町民たちに命を狙われるという、オリジナリティーあふれるシチュエーションが繰り広げられる。一癖も二癖もある町民たちの死闘の先に待つ結末とは-。
ポスタービジュアルの中央には、血痕の付いたコーヒーカップを手にするボブ・オデンカーク演じる中年保安官ユリシーズの姿が捉えられている。背景には爆炎が舞い上がる田舎町ノーマルが描かれ、周囲から無数の銃口が向けられる中、ユリシーズはどこか余裕を感じさせるたたずまいで、真っすぐにこちらへ鋭い眼光を放つ。中央に添えられたのは、「“普通”の保安官×“普通”の町」というコピー。果たして、この“普通”が持つ真の意味とは-。本作の世界観が凝縮された印象的なビジュアルとなっている。
映画『NORMAL／ノーマル』は、12月11日より全国公開。
【動画】今度は戦闘能力が高すぎる保安官に『NORMAL／ノーマル』予告編
ボブ・オデンカークと、「ジョン・ウィック」シリーズ（2015～23）の生みの親である人気脚本家デレク・コルスタッドが再タッグを組んだ本作は、全町民から命を狙われる極限状態のなか、最強のさえない中年保安官が暴れまくるバイオレンス・アクションムービー。
脚本は、オデンカークとともに原案・プロデューサーも務める「ジョン・ウィック」シリーズのデレク・コルスタッドが担当。初タッグを組んだ『Mr.ノーバディ』では、さえない平凡な中年男が、実は最強のすご腕という表と裏の顔を持つ男を描いたが、本作では一見真面目で控えめでありながら、隠されていた高い戦闘能力を発揮して襲いかかる町民たちを次々と返り討ちにしていく、新たな痛快おじさんヒーロー映画を誕生させた。
メガホンを取るのは、『フリー・ファイヤー』（2017）、『MEG ザ・モンスターズ2』（2023）などで刺激的なバイオレンスと圧倒的アクション描写に定評のあるベン・ウィートリー監督。
共演には、ユリシーズと対立し町を陰で牛耳る町長役でヘンリー・ウィンクラー。ユリシーズが唯一心を許す孤独でタフなバーテンダー役にレナ・ヘディ。さらに、町の巨大な闇を暴く引き金となる銀行強盗犯キースを演じるのがブレンダン・フレッチャー。
予告映像では、冒頭、雪に囲まれたのどかな町ノーマルの臨時保安官として着任したユリシーズと、優しそうな町民たちとの穏やかな日々が描かれる。しかし、保安官事務所で突如、警報が鳴り響く。平和な町で発生した銀行強盗事件。ユリシーズは、自分にできることをしようと現場へ赴くが、なぜか味方であるはずの保安官補から銃撃を受けてしまう。理由も分からず混乱するユリシーズだったが、実はこの事件をきっかけに、町が隠していた重大な秘密へ触れてしまったのだ。
これまでの穏やかな雰囲気から一変、狂気をはらんで襲いかかってくる全町民1890人。味方も逃げ場もない絶体絶命の状況に追い込まれるユリシーズ。だが、町民全員から“普通”の男だと思われていたこの保安官は、実はすさまじい戦闘能力を秘めていたのだった-。
前半の緩やかなテンポから後半一気にアクション全開。保安官補や、金物屋の店主、手芸屋のおばあちゃんまで。優しかった町民たちに命を狙われるという、オリジナリティーあふれるシチュエーションが繰り広げられる。一癖も二癖もある町民たちの死闘の先に待つ結末とは-。
ポスタービジュアルの中央には、血痕の付いたコーヒーカップを手にするボブ・オデンカーク演じる中年保安官ユリシーズの姿が捉えられている。背景には爆炎が舞い上がる田舎町ノーマルが描かれ、周囲から無数の銃口が向けられる中、ユリシーズはどこか余裕を感じさせるたたずまいで、真っすぐにこちらへ鋭い眼光を放つ。中央に添えられたのは、「“普通”の保安官×“普通”の町」というコピー。果たして、この“普通”が持つ真の意味とは-。本作の世界観が凝縮された印象的なビジュアルとなっている。
映画『NORMAL／ノーマル』は、12月11日より全国公開。