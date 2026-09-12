だまされる大人たちに”しめしめ顔”のチャウヌら『ファーストライド』本編映像解禁
カン・ハヌル、キム・ヨングァン、チャウヌ（ASTRO）が共演する映画『ファーストライド』（9月25日公開）より、海外への卒業旅行を計画する親友4人が、両親たちに旅行の許可を得ようと嘘演技を繰り広げる本編映像が解禁された。
【動画】嘘演技がおバカでキュートな『ファーストライド』本編映像
本作は、旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士のたあいないやりとりの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開を見せる青春トラベル・エンターテインメント。韓国では興行収入ランキング初登場第1位（2025年10月31日～11月2日／BOX OFFICE MOJO調べ）を記録した。
高校卒業とともにかなうはずだった卒業旅行の約束を果たすため、大人になった今、初めての海外旅行へと旅立つ幼なじみの4人。しかし、旅先では次々と予想外のトラブルに巻き込まれ、やがて24年間の友情に隠されていたある事実が明らかになる。
カン・ハヌル、キム・ヨングァン、ASTROのチャウヌ、カン・ヨンソクが個性豊かな親友4人組を演じる。
今回解禁されたのは、海外への卒業旅行を計画する4人が、両親たちに旅行の許可を得るべく直談判する姿を収めた本編シーン。
子供たちを心配する親たちがなかなか首を縦に振らない中、「韓国人がよくいう社交辞令は、“今度会おう”、“今度食事しよう”。でもそれがいつになるか誰も知らない」と真剣な様子で語りかけるテジョン（カン・ハヌル）。そんなテジョンの熱演ぶりに便乗するかのように、ヨンミン（チャウヌ）らも次々と切ない表情を浮かべ、親たちの同情を誘おうとする。
さらに、卒業後にニュージーランドへ家族で移住することが決まっているヨンミンの引越しを理由にして、「生活が変わるし、学校も離れ離れ。だから…ヨンミンが発つ前に、学生のうちに美しい思い出を作りたいんだ」とたたみかけるテジョン。すると4人は、今度は一斉にすすり泣く演技を披露し、あの手この手で親たちの心を揺さぶっていく。
そんな泣き芝居が功を奏し、「行かせてあげよう」「そうよ、行かせなきゃ」と、大人たちはまんまと彼らの作戦に乗せられてしまう。思惑通りにことが運び、しめしめ顔が止まらない4人。その勢いのままビジネスクラスのチケットの確約まで取り付け、ついに卒業旅行への切符を手にした彼らが大はしゃぎするところで締めくくられている。
思わずクスッとさせられる、“おバカ”な親友4人による息ぴったりの掛け合いも見どころの本作。
メガホンを取ったナム・デジュン監督は、「親友4人を演じるキャストには、本物の友人のように仲良くなってもらいたいと撮影前から願っていました」と振り返る。親友同士の空気感を生み出すために、撮影前から集まる機会や食事をする場を設け、交流を深めてもらうようにしていたといいう。
そして「クランクインする前にはキャスト4人はすでに仲良くなっていて、撮影が始まる頃には劇中の親友たちそのものになっていたと思います。仲良くなりすぎたせいで、時々度を超えたイタズラをすることもありました（笑）」と微笑ましい裏話も。こうして築かれたキャスト陣のリアルな友情が、息のあった掛け合いとなってスクリーンに息づいている。
映画『ファーストライド』は、9月25日より全国公開。
【動画】嘘演技がおバカでキュートな『ファーストライド』本編映像
本作は、旅行ならではの高揚感や開放感、友人同士のたあいないやりとりの楽しさを詰め込みながら、予測不能な展開を見せる青春トラベル・エンターテインメント。韓国では興行収入ランキング初登場第1位（2025年10月31日～11月2日／BOX OFFICE MOJO調べ）を記録した。
カン・ハヌル、キム・ヨングァン、ASTROのチャウヌ、カン・ヨンソクが個性豊かな親友4人組を演じる。
今回解禁されたのは、海外への卒業旅行を計画する4人が、両親たちに旅行の許可を得るべく直談判する姿を収めた本編シーン。
子供たちを心配する親たちがなかなか首を縦に振らない中、「韓国人がよくいう社交辞令は、“今度会おう”、“今度食事しよう”。でもそれがいつになるか誰も知らない」と真剣な様子で語りかけるテジョン（カン・ハヌル）。そんなテジョンの熱演ぶりに便乗するかのように、ヨンミン（チャウヌ）らも次々と切ない表情を浮かべ、親たちの同情を誘おうとする。
さらに、卒業後にニュージーランドへ家族で移住することが決まっているヨンミンの引越しを理由にして、「生活が変わるし、学校も離れ離れ。だから…ヨンミンが発つ前に、学生のうちに美しい思い出を作りたいんだ」とたたみかけるテジョン。すると4人は、今度は一斉にすすり泣く演技を披露し、あの手この手で親たちの心を揺さぶっていく。
そんな泣き芝居が功を奏し、「行かせてあげよう」「そうよ、行かせなきゃ」と、大人たちはまんまと彼らの作戦に乗せられてしまう。思惑通りにことが運び、しめしめ顔が止まらない4人。その勢いのままビジネスクラスのチケットの確約まで取り付け、ついに卒業旅行への切符を手にした彼らが大はしゃぎするところで締めくくられている。
思わずクスッとさせられる、“おバカ”な親友4人による息ぴったりの掛け合いも見どころの本作。
メガホンを取ったナム・デジュン監督は、「親友4人を演じるキャストには、本物の友人のように仲良くなってもらいたいと撮影前から願っていました」と振り返る。親友同士の空気感を生み出すために、撮影前から集まる機会や食事をする場を設け、交流を深めてもらうようにしていたといいう。
そして「クランクインする前にはキャスト4人はすでに仲良くなっていて、撮影が始まる頃には劇中の親友たちそのものになっていたと思います。仲良くなりすぎたせいで、時々度を超えたイタズラをすることもありました（笑）」と微笑ましい裏話も。こうして築かれたキャスト陣のリアルな友情が、息のあった掛け合いとなってスクリーンに息づいている。
映画『ファーストライド』は、9月25日より全国公開。