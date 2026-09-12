『告白－25年目の秘密－』第9話 “爽太”松村北斗、25年間“麻里子”岡崎紗絵のためにしてきたことを全告白
松村北斗が主演するドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が12日の今夜放送される。
【写真】秘密を抱えていた親友・友也（塩野瑛久）『告白－25年目の秘密－』第9話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第9話あらすじ
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）にさらわれた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を危険を顧みずに救出。25年前も爽太に命を救われていたと知った麻里子は爽太にキスをする。
その後、麻里子に問いただされた爽太は観念し、25年間、麻里子を守るためにしてきたことを洗いざらい話し始める。麻里子を陥れようとしていた立岩剛志（丸山智己）の不正の証拠を暴いたことも、麻里子を会社から排除しようとしていた継母サユリ（水野美紀）を脅したことも打ち明ける。まるで罪人が過ちを懺悔するかのように、居たたまれない思いで言葉を絞り出す爽太。すべてを聞き終えた麻里子が、爽太に審判を下す。
そんな中、畑野に襲われ入院していた野瀬化粧品社長秘書の浅井豪太（夙川アトム）が意識を取り戻す。駆け付けた麻里子と父で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に、浅井は「申し訳ありません」と、爽太のことを畑野にしゃべってしまったせいで爽太と麻里子を危険な目に遭わせてしまったと謝罪。しかし銀次郎は「全部私のせいだ…」と語る。25年前に畑野が起こした連続誘拐事件も、爽太や浅井が襲われたことも、すべて自分が招いたことだと言う銀次郎は、畑野との因縁をついに告白する。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】秘密を抱えていた親友・友也（塩野瑛久）『告白－25年目の秘密－』第9話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品に勤務する雪村爽太（松村）は、連続誘拐犯・畑野悟（田中要次）にさらわれた上司・野瀬麻里子（岡崎紗絵）を危険を顧みずに救出。25年前も爽太に命を救われていたと知った麻里子は爽太にキスをする。
その後、麻里子に問いただされた爽太は観念し、25年間、麻里子を守るためにしてきたことを洗いざらい話し始める。麻里子を陥れようとしていた立岩剛志（丸山智己）の不正の証拠を暴いたことも、麻里子を会社から排除しようとしていた継母サユリ（水野美紀）を脅したことも打ち明ける。まるで罪人が過ちを懺悔するかのように、居たたまれない思いで言葉を絞り出す爽太。すべてを聞き終えた麻里子が、爽太に審判を下す。
そんな中、畑野に襲われ入院していた野瀬化粧品社長秘書の浅井豪太（夙川アトム）が意識を取り戻す。駆け付けた麻里子と父で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）に、浅井は「申し訳ありません」と、爽太のことを畑野にしゃべってしまったせいで爽太と麻里子を危険な目に遭わせてしまったと謝罪。しかし銀次郎は「全部私のせいだ…」と語る。25年前に畑野が起こした連続誘拐事件も、爽太や浅井が襲われたことも、すべて自分が招いたことだと言う銀次郎は、畑野との因縁をついに告白する。
ドラマ『告白－25年目の秘密－』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。