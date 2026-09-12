ホロライブ・獅白ぼたん、懐かしの“ネットミーム”で万バズ「しし岡ぼた造…！」「シジミがトゥルル」
「ホロライブ」所属Vtuber・獅白ぼたんさんが、12日までにXを更新。松岡修造の名言が元になった古のネットミームを投稿すると、3万近い「いいね」がついて反響が集まっている。
【写真】「シジミがトゥルル」を完全再現した獅白ぼたんさん
1日に行われた配信で、兎田ぺこらさん＆綺々羅々ヴィヴィさんとゲーム『How to Fish』を実況したぼたんさんは、チェストハイウェーダーを着たキャラクターで登場。これは、松岡が湖でロケをしたときに着用していた服をイメージしたもので、ネットでは「しじみがトゥルル」というミームとして知られている。
Xでは、本配信を見たリスナーがチェストハイウェーダー姿のぼたんさんを描いたファンアートをアップし、彼女はこれを引用。「俺だってこのマイナス10度のところ、しじみが取れるって頑張ってんだよ！だからやってみろ、必ず目標を達成できる！だからこそNever Give Uｐ！！」と、松岡の台詞を完全再現した。
懐かしのネットミームにファンからは「しし岡ぼた造…！」「シジミが取れるって部分はシジミがトゥルルだと思ってました」「これと『お米食べろ！』は何度見た事かw」「完全詠唱不可避」「解像度よｗｗｗ」など笑いの声が上がっている。
引用：「獅白ぼたん」X（＠shishirobotan）
【写真】「シジミがトゥルル」を完全再現した獅白ぼたんさん
1日に行われた配信で、兎田ぺこらさん＆綺々羅々ヴィヴィさんとゲーム『How to Fish』を実況したぼたんさんは、チェストハイウェーダーを着たキャラクターで登場。これは、松岡が湖でロケをしたときに着用していた服をイメージしたもので、ネットでは「しじみがトゥルル」というミームとして知られている。
懐かしのネットミームにファンからは「しし岡ぼた造…！」「シジミが取れるって部分はシジミがトゥルルだと思ってました」「これと『お米食べろ！』は何度見た事かw」「完全詠唱不可避」「解像度よｗｗｗ」など笑いの声が上がっている。
引用：「獅白ぼたん」X（＠shishirobotan）