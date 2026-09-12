気象予報士美女25歳、お気に入りムームー着用しハワイを満喫する姿に反響
気象予報士の佐藤優帆が10日にInstagramを更新。ハワイを満喫するオフショットを披露すると、ファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【写真】気象予報士美女25歳が「スタイル抜群」 美スタイルのインスタショットをチェック
今年3月に気象予報士試験に合格し、4月に気象予報士となった佐藤が投稿したのは、ハワイ滞在中のオフショット。複数公開されている写真には、チューブトップタイプのムームーと白デニムでハワイの朝食を楽しむ姿が収められている。
投稿の中で佐藤は「写真で伝わるかしら！1皿がものすごーーい量！これぞハワイ！アメリカン！！朝から胃がパンパンです」とコメントしている。
佐藤のオフショットに、ファンからは「めっちゃかわいい」「全ショット可愛すぎる！」「最高に美しくてかわいい」などの反響が寄せられている。
引用：「佐藤優帆」Instagram（@yuho__015）
【写真】気象予報士美女25歳が「スタイル抜群」 美スタイルのインスタショットをチェック
今年3月に気象予報士試験に合格し、4月に気象予報士となった佐藤が投稿したのは、ハワイ滞在中のオフショット。複数公開されている写真には、チューブトップタイプのムームーと白デニムでハワイの朝食を楽しむ姿が収められている。
投稿の中で佐藤は「写真で伝わるかしら！1皿がものすごーーい量！これぞハワイ！アメリカン！！朝から胃がパンパンです」とコメントしている。
佐藤のオフショットに、ファンからは「めっちゃかわいい」「全ショット可愛すぎる！」「最高に美しくてかわいい」などの反響が寄せられている。
引用：「佐藤優帆」Instagram（@yuho__015）