『Ｔシャツが乾くまで』最終回 “咲子”蒼井優、花火大会チケットの真実に涙 ネットもらい泣き「まさか」「今さら気づくの残酷」
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が11日に放送され、花火大会のチケットについて、充（松山ケンイチ）から真実を知らされた咲子（蒼井）が涙をこぼすと、ネット上には「まさか最終回でこんなに泣くとは思わなかった」「愛しかない」「今さら気づくの残酷」といった反響が寄せられた。
【写真】語り合う充（松山ケンイチ）と樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』最終回より
咲子に嫌われないようにと気を遣う充と、充がまたいなくなってしまうことに怯える咲子。そんな不安定な夫婦生活に居心地の悪さを覚えた咲子は、ついに充に別れを切り出す。
離婚を頑なに受け入れようとしない充。そんな彼に対して、咲子は「離れて楽になろう」と語りかけて、これは今生の別れではなく、“家族”をやめてお互いにとって“楽な関係”になるための離婚だと説明する。
咲子からの離婚の申し出を受け入れ、家を出ることにした充。2人で荷物を整理していると、充のジャケットから花火大会のカップルシートのチケットが出てくる。花火大会に行こうとしたものの行けなかったと話す咲子に、充は「この席、人混み通らなくても行けるんだよね」とつぶやく。
これに咲子が「そうなの？」と聞くと、充は「うん。別ルートあって、席も隣との間隔あってゆったりしてるから、そういうとこなら、さっちゃん行けるかなって」と笑顔を見せる。
充が声を詰まらせながら「一緒に…見れなくてごめんね…」と言い、咲子が堪えきれず涙をこぼすと、ネット上には「あかんこれはもらい泣き」「涙あふれる」「まさか最終回でこんなに泣くとは思わなかった」などの声や「愛しかないやん…一緒に行ってほしかったね… 」「ここでこれはずるいわ…」「こんなに愛されてたんだって今さら気づくの残酷」といった投稿が相次いでいた。
【写真】語り合う充（松山ケンイチ）と樹生（中島歩）『Ｔシャツが乾くまで』最終回より
咲子に嫌われないようにと気を遣う充と、充がまたいなくなってしまうことに怯える咲子。そんな不安定な夫婦生活に居心地の悪さを覚えた咲子は、ついに充に別れを切り出す。
咲子からの離婚の申し出を受け入れ、家を出ることにした充。2人で荷物を整理していると、充のジャケットから花火大会のカップルシートのチケットが出てくる。花火大会に行こうとしたものの行けなかったと話す咲子に、充は「この席、人混み通らなくても行けるんだよね」とつぶやく。
これに咲子が「そうなの？」と聞くと、充は「うん。別ルートあって、席も隣との間隔あってゆったりしてるから、そういうとこなら、さっちゃん行けるかなって」と笑顔を見せる。
充が声を詰まらせながら「一緒に…見れなくてごめんね…」と言い、咲子が堪えきれず涙をこぼすと、ネット上には「あかんこれはもらい泣き」「涙あふれる」「まさか最終回でこんなに泣くとは思わなかった」などの声や「愛しかないやん…一緒に行ってほしかったね… 」「ここでこれはずるいわ…」「こんなに愛されてたんだって今さら気づくの残酷」といった投稿が相次いでいた。