助手席に巨大なクマ、自分でロックして居座る「一晩中クラクションが」　エサ不足でトラブル増加　アメリカ・コロラド州

アメリカ西部で、車に自ら乗り込んで居座るクマが目撃された。エサ不足を背景にクマを巡るトラブルが増加しており、市街地などで徘徊する様子も確認されているという。

「一晩中クラクションが…」

車の助手席にいたのは人…ではなく、巨大なクマ。

アメリカ西部・コロラド州。クマは自らカギを閉めたとみられ、閉じ込められていた。

撮影者：

一晩中クラクションが鳴っていて、てっきり近所の変な人がやっているのかと思ったら、こいつがクラクションの上に座り込んでいたんだよ。

男性たちはドアノブに結んだロープを引っ張り、クマを外へ追い出す事に成功した。

コロラド州当局によると、今年、こうしたクマのトラブルは、例年の2倍にのぼっているという。

別の場所では、止めていた車に戻った男性がドアを開けた瞬間、後ずさり。顔を出したのは、クマだ。

クマに遭遇した男性：

クマは座席にあった僕のランチを見つけて、「ここから動かないぞ」と言っているようでした。

男性は長い木材を手に、なんとかクマを追い払った。

クマのトラブルが倍増した原因は、干ばつによる木の実などのエサ不足。エサを探すクマが、本来、生息しないような市街地などにも現れ、徘徊する姿が確認されているという。

（「イット！」9月10日放送より）