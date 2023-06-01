アメリカ同時多発テロから25年、日本人の遺族がいまの思いを語りました。

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日本時間11日午後9時半ごろ、アメリカ・ニューヨークの世界貿易センタービルの跡地で追悼式典が行われました。

2001年9月11日に起きた同時多発テロ。日本人24人を含む2977人が犠牲になりました。

そのうちの1人、杉山陽一さんはビルの中の銀行で働いていました。

夫・陽一さんを亡くした杉山晴美さん（61）

「見えていたはずのビルがなくて、そこから黒煙が、ばーって立ち上っているのが見えて。夢ではなくて現実だったんだ」

当時、三男を妊娠中だった妻の晴美さんは、捜索活動などをする中で体調を崩し、入院しました。

夫・陽一さんを亡くした杉山晴美さん（61）

「退院してからは絶対に安静で動かないでと。天井しか見るところがなくて、いろんなこと考えちゃって。その時が一番つらい時期でした」

あの日から25年…

夫・陽一さんを亡くした杉山晴美さん（61）「時間があの時から感覚がおかしくなっていて、あっという間な気もするし、ついこの間のような気もするし。25年たってもまだ会いたいなって気持ちはありますね」