大塚愛、恒例のアニバーサリーライブ「LOVE IS BORN」最新公演映像が商品化！ 12.23発売決定
大塚愛が、9月12日に開催する「LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」のライブ映像商品が、12月23日に発売されることが決定した。
【写真】大塚愛「LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」ロゴ
今年「黒毛和牛上塩タン焼680円」がTikTokでバズり、世代を超えて楽曲の魅力が広がっている大塚。彼女の毎年恒例のアニバーサリーライブ「LOVE IS BORN」が、今年は9月12日に立川ステージガーデンで開催。
自身の誕生日である9月9日、そしてデビュー記念日となる9月10日を祝い、これまでの軌跡をたどるヒットナンバーを中心としたセットリストを披露する「LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」の模様を収録したDVD／ブルーレイが、12月23日に発売されることが発表された。
特典映像として、今年3月17日にビルボードライブ横浜にて行われたアコースティックライブ「AIO ACO.」のダイジェスト映像を収録。
商品はDVD2枚組とブルーレイに加え、ファンクラブ会員限定ショップ「LOVE9CUBERS SHOP」では、オリジナルカトラリーセット付きの豪華盤も販売される。
なお、ライブ会場にて会場限定予約受付を実施。会場にて実施している豪華景品が当たる抽選会に参加できる。
大塚愛の映像作品『LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～』DVD／ブルーレイは、12月23日発売。
【写真】大塚愛「LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～」ロゴ
今年「黒毛和牛上塩タン焼680円」がTikTokでバズり、世代を超えて楽曲の魅力が広がっている大塚。彼女の毎年恒例のアニバーサリーライブ「LOVE IS BORN」が、今年は9月12日に立川ステージガーデンで開催。
特典映像として、今年3月17日にビルボードライブ横浜にて行われたアコースティックライブ「AIO ACO.」のダイジェスト映像を収録。
商品はDVD2枚組とブルーレイに加え、ファンクラブ会員限定ショップ「LOVE9CUBERS SHOP」では、オリジナルカトラリーセット付きの豪華盤も販売される。
なお、ライブ会場にて会場限定予約受付を実施。会場にて実施している豪華景品が当たる抽選会に参加できる。
大塚愛の映像作品『LOVE IS BORN ～23rd Anniversary 2026～』DVD／ブルーレイは、12月23日発売。