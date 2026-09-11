12kg増量した健康美 Z世代のバスケ美女25歳、魅力全開の1st写真集よりアザーカット第4弾！
バスケタレント・すみぽん（高倉菫）の1st写真集『offcourt』が好評発売中。このたび、第4弾アザーカットが公開された。
【写真】Z世代のバスケ美女25歳、美背中あらわ写真集アザーカット
“バスケをしながら踊る動画で、多くの人の目を惹きつけた、すみぽん。元気でヘルシーな、太陽のような存在感で注目を集めており、ウィンクも笑顔も可愛くてたまらない！ そんな彼女がグラビアの経験を重ね、俳優業にもチャレンジするなかで、みるみるうちに大人の表情やポージングを身につけていった。
けれど、それはただ“演じている”だけではないのかもしれない。少女のような無邪気さを残したまま、本当に大人になっていく彼女のなかから、自然と色っぽい仕草やまなざしがこぼれ出す。その現実とフィクションの狭間に、見る者はいつの間にか翻弄されてしまう。
元気いっぱいのすみぽん、史上最強の1st写真集が遂に発売を迎えた！ これまで見せたことのない妖艶な姿まで存分に楽しめる1冊となり、撮影地は沖縄です。まぶしい太陽、青く広がる海といった王道スポットはもちろんのこと、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、色気たっぷりのシチュエーションに挑んでいる。
“史上最強の1st写真集”と謡う待望の1st写真集のタイトルが、すみぽんらしいタイトル『offcourt（オフコート）』に。表紙カットでは、沖縄のビーチで撮られた紐付きのタイサイドビキニ姿のまま、一糸まとわぬ肌に海砂を付けて、ブラジリアンヒップで健康的な姿でアピールする。またバックショットで眩しすぎる笑顔を見せており、チーキー＆キュートな世界観を体現してくれた！
1st写真集の撮影に向け12kgの増量を敢行。その圧倒的な“ムチボディ”が「最高に魅力的」とネット上で大きな反響を呼んでいるすみぽん。ブラトップすみぽんの、写真集未掲載カットを公開！ 薄着のブラトップから覗く美しい谷間や、桃色の花柄のスカートがひらりと舞うかれんな姿は必見！
沖縄の風を感じるヤシの木の下で、少しアンニュイな表情を浮かべたすみぽんが登場！ 大胆に肩を露出させたブラトップ姿のまま、早朝の散歩を楽しむ様子を捉えている。徐々にスキップ交じりで歩く無防備なすみぽんは、道端に咲くハイビスカスといった花を愛でたりと、キュートな魅力を発揮していく。背中が大胆に開いたバックレースアップの服装が、ふとしたセクシーさを演出している！ 女性らしいしなやかな体型と無邪気な雰囲気に、誰もがイチコロになってしまう。
まだ未掲載カットの公開が続く予定！ 写真集の続報にご期待！！
【プロフィール：すみぽん】
2001年生まれ、愛知県出身で身長160cm。バスケとダンスを組み合わせたコンテンツでZ世代を中心に支持を集め、SNS総フォロワー数は200万人超。 “バスケタレント”として、NBAコラボやBリーグチームとのコラボイベントをはじめ、GirlsAward、ラジオ番組など幅広く活躍中。最新情報はX（@su_n812）をチェック！
バスケタレント・すみぽん（高倉菫）1st写真集『offcourt』は扶桑社より発売中。価格は3500円（税込み）。
【写真】Z世代のバスケ美女25歳、美背中あらわ写真集アザーカット
“バスケをしながら踊る動画で、多くの人の目を惹きつけた、すみぽん。元気でヘルシーな、太陽のような存在感で注目を集めており、ウィンクも笑顔も可愛くてたまらない！ そんな彼女がグラビアの経験を重ね、俳優業にもチャレンジするなかで、みるみるうちに大人の表情やポージングを身につけていった。
元気いっぱいのすみぽん、史上最強の1st写真集が遂に発売を迎えた！ これまで見せたことのない妖艶な姿まで存分に楽しめる1冊となり、撮影地は沖縄です。まぶしい太陽、青く広がる海といった王道スポットはもちろんのこと、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、色気たっぷりのシチュエーションに挑んでいる。
“史上最強の1st写真集”と謡う待望の1st写真集のタイトルが、すみぽんらしいタイトル『offcourt（オフコート）』に。表紙カットでは、沖縄のビーチで撮られた紐付きのタイサイドビキニ姿のまま、一糸まとわぬ肌に海砂を付けて、ブラジリアンヒップで健康的な姿でアピールする。またバックショットで眩しすぎる笑顔を見せており、チーキー＆キュートな世界観を体現してくれた！
1st写真集の撮影に向け12kgの増量を敢行。その圧倒的な“ムチボディ”が「最高に魅力的」とネット上で大きな反響を呼んでいるすみぽん。ブラトップすみぽんの、写真集未掲載カットを公開！ 薄着のブラトップから覗く美しい谷間や、桃色の花柄のスカートがひらりと舞うかれんな姿は必見！
沖縄の風を感じるヤシの木の下で、少しアンニュイな表情を浮かべたすみぽんが登場！ 大胆に肩を露出させたブラトップ姿のまま、早朝の散歩を楽しむ様子を捉えている。徐々にスキップ交じりで歩く無防備なすみぽんは、道端に咲くハイビスカスといった花を愛でたりと、キュートな魅力を発揮していく。背中が大胆に開いたバックレースアップの服装が、ふとしたセクシーさを演出している！ 女性らしいしなやかな体型と無邪気な雰囲気に、誰もがイチコロになってしまう。
まだ未掲載カットの公開が続く予定！ 写真集の続報にご期待！！
【プロフィール：すみぽん】
2001年生まれ、愛知県出身で身長160cm。バスケとダンスを組み合わせたコンテンツでZ世代を中心に支持を集め、SNS総フォロワー数は200万人超。 “バスケタレント”として、NBAコラボやBリーグチームとのコラボイベントをはじめ、GirlsAward、ラジオ番組など幅広く活躍中。最新情報はX（@su_n812）をチェック！
バスケタレント・すみぽん（高倉菫）1st写真集『offcourt』は扶桑社より発売中。価格は3500円（税込み）。