ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、ラウンドガール姿にネット衝撃「可愛いすぎ」「スタイル抜群」
現役看護師で、ラウンドガールやレースクイーンなどとして活躍する桃里れあが、11日までにXを更新。リングをバックにしたラウンドガール姿を披露した。
【写真】ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師として働きながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレ、グラビアなど幅広いジャンルで活動している桃里。身長164cm、ウエスト58cmのスタイルでも注目を集めている。
今回の投稿では「KNOCKOUT試合始まります」「今日はおでこ出してみた 似合う？」「#KO68YOKOHAMA #knockoutkb」とつづり、黄色と黒を基調とした衣装姿を公開。リングをバックに座り、普段とは印象の異なる“おでこ出し”のヘアスタイルを披露している。
この投稿には、ファンから「おでこ出しも似合う」「かわいい」「スタイル抜群」「衣装が似合ってる」といった声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】ウエスト58cm・“現役の看護師”グラドル、「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師として働きながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレ、グラビアなど幅広いジャンルで活動している桃里。身長164cm、ウエスト58cmのスタイルでも注目を集めている。
今回の投稿では「KNOCKOUT試合始まります」「今日はおでこ出してみた 似合う？」「#KO68YOKOHAMA #knockoutkb」とつづり、黄色と黒を基調とした衣装姿を公開。リングをバックに座り、普段とは印象の異なる“おでこ出し”のヘアスタイルを披露している。
この投稿には、ファンから「おでこ出しも似合う」「かわいい」「スタイル抜群」「衣装が似合ってる」といった声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）