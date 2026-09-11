元Mリーガー美女、すっぴん姿で最新ヘアカラーを公開 ファン歓喜
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」の04-05シーズンまでBEAST X（ビースト・テン）に所属していた菅原千瑛（日本プロ麻雀連盟）が11日、自身のInstagramを更新し、新しいヘアカラーにしたことを報告。すっぴんで撮影したというショットに、ファンから反響が寄せられている。
【写真】本当にノーメイク!? 菅原千瑛のすっぴんショットがかわいい
2シーズン前まで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、この日「髪の毛長いと乾かすの疲れちゃう」「赤髪にしました 上手に染められた気がする…！」とつづり、ヘアカラーを変えたことを報告。
なお、「すっぴんにつきだてメガネ」とのことで、黒縁メガネ姿で写真には写っている。
コメント欄には「綺麗に染まりましたね」「赤髪可愛すぎるしめっちゃ似合ってます」「すごくカワイイし似合ってる」といったヘアカラーに対する好意的な声のほか、「スッピン大好き可愛い」といったノーメイクの菅原に対する反響も寄せられている。
引用：「菅原千瑛」Instagram（＠12hiroesugawara02）
【写真】本当にノーメイク!? 菅原千瑛のすっぴんショットがかわいい
2シーズン前まで「BEAST X」のメンバーとして戦っていた菅原は、この日「髪の毛長いと乾かすの疲れちゃう」「赤髪にしました 上手に染められた気がする…！」とつづり、ヘアカラーを変えたことを報告。
コメント欄には「綺麗に染まりましたね」「赤髪可愛すぎるしめっちゃ似合ってます」「すごくカワイイし似合ってる」といったヘアカラーに対する好意的な声のほか、「スッピン大好き可愛い」といったノーメイクの菅原に対する反響も寄せられている。
引用：「菅原千瑛」Instagram（＠12hiroesugawara02）