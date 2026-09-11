映画『バイオハザード』ゲームさながらに武器が進化 救急スプレーやタイプライターも登場
人気サバイバルホラーゲームを新たに実写映画化した『バイオハザード』（10月9日公開）から、ザック・クレッガー監督が作品に盛り込んだ“仕掛け”を明かす特別映像と、日本版ポスターが解禁された。
【動画】ザック・クレッガー監督の特別映像
本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。今年で誕生30周年を迎え、シリーズ累計販売本数2億本を突破したカプコンのゲームを、完全新作として再構築する。
メガホンを取ったのは、『バーバリアン』（2022年）や『WEAPONS／ウェポンズ』（2025年）のクレッガー監督。ゲーム「バイオハザード」の“マニア”を公言する監督が、自身のプレイ体験とシリーズへの愛情を注ぎ込んだという。
主人公は、オースティン・エイブラムス演じる配達員のブライアン。物語の序盤ではハンドガン一丁を手に恐怖におびえているが、危機を切り抜けるたびに武器が強力になり、その先で待ち受ける敵も手ごわさを増していく。
特別映像でクレッガー監督は、「主人公の環境は7～8分ごとに変化する。常にステージが移行していく感覚だ」と、ゲームを進めるように舞台が次々と変化する構成を説明。「ゲーム同様、武器も進化する。ハンドガンから始まり、ショットガン、最終的にはマシンガンへ」と明かした。
ゲームシリーズでおなじみのアイテムも随所に登場する。「行く手を阻む南京錠。回復アイテムの救急スプレーとハーブ。行く先々にはタイプライターもある」と、シリーズをプレイした者ならば劇場で見つけたくなるような、おなじみのアイテムが随所に描かれていることを語った。
ゲームではタイプライターを使ってセーブできるが、映画のブライアンに“やり直し”はない。クレッガー監督は「ゲームの精神と雰囲気を忠実に再現した。増殖し続ける恐怖に何度も何度も引き込まれる」と語っており、観客もプレイヤーのように「バイオハザード」の世界へ放り込まれる、90分間の恐怖体験を予告している。
あわせて解禁された日本版ポスターには、雪が降りしきる通りにたたずむブライアンの姿が描かれた。白い十字が入った緑色のバッグを肩に掛け、片手には銃。周囲には横転した車が並び、ビルの屋上には無数の人影が確認できる。
ビジュアルには「90分間、逃げろ。」とのコピーも添えられ、ブライアンを待ち受ける最悪の一夜を予感させる仕上がりとなっている。
【動画】ザック・クレッガー監督の特別映像
本作のコンセプトは、「もしゲーム『バイオハザード』の世界に放り込まれたらどうなるか？」。今年で誕生30周年を迎え、シリーズ累計販売本数2億本を突破したカプコンのゲームを、完全新作として再構築する。
主人公は、オースティン・エイブラムス演じる配達員のブライアン。物語の序盤ではハンドガン一丁を手に恐怖におびえているが、危機を切り抜けるたびに武器が強力になり、その先で待ち受ける敵も手ごわさを増していく。
特別映像でクレッガー監督は、「主人公の環境は7～8分ごとに変化する。常にステージが移行していく感覚だ」と、ゲームを進めるように舞台が次々と変化する構成を説明。「ゲーム同様、武器も進化する。ハンドガンから始まり、ショットガン、最終的にはマシンガンへ」と明かした。
ゲームシリーズでおなじみのアイテムも随所に登場する。「行く手を阻む南京錠。回復アイテムの救急スプレーとハーブ。行く先々にはタイプライターもある」と、シリーズをプレイした者ならば劇場で見つけたくなるような、おなじみのアイテムが随所に描かれていることを語った。
ゲームではタイプライターを使ってセーブできるが、映画のブライアンに“やり直し”はない。クレッガー監督は「ゲームの精神と雰囲気を忠実に再現した。増殖し続ける恐怖に何度も何度も引き込まれる」と語っており、観客もプレイヤーのように「バイオハザード」の世界へ放り込まれる、90分間の恐怖体験を予告している。
あわせて解禁された日本版ポスターには、雪が降りしきる通りにたたずむブライアンの姿が描かれた。白い十字が入った緑色のバッグを肩に掛け、片手には銃。周囲には横転した車が並び、ビルの屋上には無数の人影が確認できる。
ビジュアルには「90分間、逃げろ。」とのコピーも添えられ、ブライアンを待ち受ける最悪の一夜を予感させる仕上がりとなっている。