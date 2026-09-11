新発見の草食昆虫にテイラー・スウィフトにちなんだ名前が付けられる
グラミー賞受賞歌手で、NFLのスター選手トラビス・ケルシーとの豪華婚でも話題のテイラー・スウィフト。彼女のファンは「スウィフティー」の愛称で知られるが、この度新種の昆虫が数種類、彼女のファンダムに加わったようだ。
【写真】赤いアクセントがキュート テイラー・スウィフトにちなんだ名前が付けられた草食昆虫
このたび、カリフォルニア大学リバーサイド校がX（旧Twitter）で、「テイラー・スウィフトはグラミー賞受賞の国際的なスーパースターですが、今や彼女は、これまで科学的に知られていなかったオーストラリア原産の植物食性昆虫の属名でもあるのです」と発表し、新たに発見した昆虫の写真を公開した。
Varietyによると、同校の研究グループは学術誌『Insect Systematics and Evolution』で、新種の草食昆虫を12種発見したことを発表。テイラーのファンネーム「スウィフティー（Swiftie）」と、カメムシ科の昆虫の名称として一般的な「Phylus」を合わせて、「Swiftiephylus」属と命名。さらに4種については、「Swiftiephylus taylorae」「Swiftiephylus amator」「Swiftiephylus intrepidus」「Swiftiephylus poetorum」と名付けられたという。「Swiftiephylus」に続く部分は、それぞれラテン語で「テイラー」「恋人」「恐れ知らず」「詩人」を意味している。
「Swiftiephylus」属の昆虫は、熱帯雨林から海岸砂丘まで、さまざまな環境に適応したオーストラリアの樹木や低木と密接した関係にあり、「人間にも動物にも害を及ぼさない」とされている。
この名前を選んだ同校の博士課程で学ぶサラ・シュローダーは、「生まれてこの方スウィフティーである私にとって、このような形でテイラーを称えるのは自然なことだと感じましたし、まだ発見されていない昆虫の多様性に注目を集められると思いました」とコメントした。
さらにシュローダーは、Swiftiephylusについて、ガジュマルの花にカモフラージュするために黄色い身体に赤みがかったアクセントを持つ外見をしており、ブロンドヘアと赤リップで知られるテイラーの特徴と合致すると説明した。
【写真】赤いアクセントがキュート テイラー・スウィフトにちなんだ名前が付けられた草食昆虫
このたび、カリフォルニア大学リバーサイド校がX（旧Twitter）で、「テイラー・スウィフトはグラミー賞受賞の国際的なスーパースターですが、今や彼女は、これまで科学的に知られていなかったオーストラリア原産の植物食性昆虫の属名でもあるのです」と発表し、新たに発見した昆虫の写真を公開した。
「Swiftiephylus」属の昆虫は、熱帯雨林から海岸砂丘まで、さまざまな環境に適応したオーストラリアの樹木や低木と密接した関係にあり、「人間にも動物にも害を及ぼさない」とされている。
この名前を選んだ同校の博士課程で学ぶサラ・シュローダーは、「生まれてこの方スウィフティーである私にとって、このような形でテイラーを称えるのは自然なことだと感じましたし、まだ発見されていない昆虫の多様性に注目を集められると思いました」とコメントした。
さらにシュローダーは、Swiftiephylusについて、ガジュマルの花にカモフラージュするために黄色い身体に赤みがかったアクセントを持つ外見をしており、ブロンドヘアと赤リップで知られるテイラーの特徴と合致すると説明した。