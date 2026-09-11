松井玲奈主演NHK夜ドラ『青の花 器の森』10.26放送開始 追加キャストに西田尚美、前田拳太郎ら
松井玲奈が主演を務める夜ドラ『青の花 器の森』（NHK総合／毎週月曜～木曜22時45分）の放送開始日が10月26日に決定。併せて追加キャストが発表された。
【写真】青子（松井玲奈）の親友役に藤間爽子、母役に財前直見 追加キャスト陣
本作は、長崎県波佐見町（はさみちょう）の焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛おしくなる大人のラブストーリー。原作は小玉ユキの人気コミック。
長崎県波佐見町で作られている陶磁器は、その多くが、気づけば暮らしの中にある身近な日用品。町の人々が分業で作り上げている。波佐見で生まれ育ち、絵付け職人として働く青子（あおこ／松井玲奈）は、日々穏やかに仕事を楽しんでいた。
そこへある日、フィンランドから孤高の陶芸家・龍生（たつき／一ノ瀬颯）がやってくる。「自分の器には絵付けは必要ない」と言い放つ龍生に、青子は自分だけではなく町も仲間も否定されたように感じてしまうが、龍生が創り上げる器の造形美に次第に心を奪われ…。
このたび、主人公の青子と若き陶芸家・龍生をとりまく新たな出演者が発表。
青子が働く窯元の社長・朝長容子役に西田尚美。青子の幼なじみで親友の古閑（こが）しのぶ役に藤間爽子。青子の同僚・栗原留美役に安藤玉恵。青子の過去を知る男・熊田亮平役に三浦貴大。窯元の楽しい仲間・宇野文哉役に前田拳太郎。青子の母・馬場みどり役に財前直見が決定した。
そのほか、利重剛、莉子、岩永洋昭（波佐見町出身）、山口森広、上川周作、のせりんなど多彩なキャストが出演する。
夜ドラ『青の花 器の森』は、NHK総合にて10月26日より毎週月曜～木曜22時45分放送（全32回）。
西田、藤間、安藤、三浦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■朝長容子役：西田尚美
私は光容窯の社長の役でしたが、窯で働いている人たちの愛おしさにずっとニヤついていました。そんな深川監督の演出をキャスト全員が楽しんでいたように思います。波佐見の町は窯がたくさんあって、それぞれの窯に特徴があり撮影のない時にはいろんな器の作品を見たり触れたり、窯の方や町の方とお話ししたり、本当に豊かな時間を過ごしました。
棚田に広がる青稲の美しさも忘れられない…帰京して、そのお米を炊いて食べたらモチモチで感動の美味しさでした。あの風景と町の人のあたたかさが、きっとドラマにもたくさん映っていると思います。ぜひご覧ください。
■古閑しのぶ：藤間爽子
青子と共に波佐見で生まれ、波佐見で育ち、波佐見焼の絵付け師として働く、親友しのぶちゃんを演じました。「もう少し自分のことも気にしたら？」と心配になるくらい青子が大好きな愛情深い波佐見っ子です。
そんなしのぶちゃんの故郷でもある波佐見で、実際に約1ヶ月半撮影をしてきました。玲奈ちゃんたちと撮影帰りに見た星空が、あまりにも美しくて。こんな星空を2人はいつも仕事帰りに一緒に見ていたんだろうなぁと思いを馳せつつ、撮影が終わった今もふと波佐見のことを思い出して恋しくなります。
しのぶちゃんとして、この町で過ごせたことを心から嬉しく思います。たくさんの方に愛される作品になったら嬉しいです。
■栗原留美役：安藤玉恵
波佐見焼の絵付けを担当するベテランの留美を演じました。ひと月半、波佐見町で暮らしたんですが、技術指導をしてくださった方をはじめ、町の皆さんとの交流であたたまった心で、役を演じていたように思います。歴史ある焼き物の町の魅力が、たくさん詰まっているドラマになると思っています。
また、留美が若い二人の恋物語を‘泣きながら’応援しているそのワケも、楽しんでいただけたら幸いです。
■熊田亮平役：三浦貴大
熊平は波佐見の人間ではありませんが、忘れられない土地なのは間違いありません。その土地が、住む人達がそうさせるのだと思います。実際の波佐見も、なぜだか懐かしく、暖かく感じる素敵な場所でした。
役どころとしては焼き物には関わらない、ある種の部外者かもしれませんが、この物語の良きスパイスになれればいいなと思い演じさせていただきました。賛否両論ありそうなキャラクターですが、是非ドラマで確認してみてください。
【写真】青子（松井玲奈）の親友役に藤間爽子、母役に財前直見 追加キャスト陣
本作は、長崎県波佐見町（はさみちょう）の焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛おしくなる大人のラブストーリー。原作は小玉ユキの人気コミック。
長崎県波佐見町で作られている陶磁器は、その多くが、気づけば暮らしの中にある身近な日用品。町の人々が分業で作り上げている。波佐見で生まれ育ち、絵付け職人として働く青子（あおこ／松井玲奈）は、日々穏やかに仕事を楽しんでいた。
このたび、主人公の青子と若き陶芸家・龍生をとりまく新たな出演者が発表。
青子が働く窯元の社長・朝長容子役に西田尚美。青子の幼なじみで親友の古閑（こが）しのぶ役に藤間爽子。青子の同僚・栗原留美役に安藤玉恵。青子の過去を知る男・熊田亮平役に三浦貴大。窯元の楽しい仲間・宇野文哉役に前田拳太郎。青子の母・馬場みどり役に財前直見が決定した。
そのほか、利重剛、莉子、岩永洋昭（波佐見町出身）、山口森広、上川周作、のせりんなど多彩なキャストが出演する。
夜ドラ『青の花 器の森』は、NHK総合にて10月26日より毎週月曜～木曜22時45分放送（全32回）。
西田、藤間、安藤、三浦のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■朝長容子役：西田尚美
私は光容窯の社長の役でしたが、窯で働いている人たちの愛おしさにずっとニヤついていました。そんな深川監督の演出をキャスト全員が楽しんでいたように思います。波佐見の町は窯がたくさんあって、それぞれの窯に特徴があり撮影のない時にはいろんな器の作品を見たり触れたり、窯の方や町の方とお話ししたり、本当に豊かな時間を過ごしました。
棚田に広がる青稲の美しさも忘れられない…帰京して、そのお米を炊いて食べたらモチモチで感動の美味しさでした。あの風景と町の人のあたたかさが、きっとドラマにもたくさん映っていると思います。ぜひご覧ください。
■古閑しのぶ：藤間爽子
青子と共に波佐見で生まれ、波佐見で育ち、波佐見焼の絵付け師として働く、親友しのぶちゃんを演じました。「もう少し自分のことも気にしたら？」と心配になるくらい青子が大好きな愛情深い波佐見っ子です。
そんなしのぶちゃんの故郷でもある波佐見で、実際に約1ヶ月半撮影をしてきました。玲奈ちゃんたちと撮影帰りに見た星空が、あまりにも美しくて。こんな星空を2人はいつも仕事帰りに一緒に見ていたんだろうなぁと思いを馳せつつ、撮影が終わった今もふと波佐見のことを思い出して恋しくなります。
しのぶちゃんとして、この町で過ごせたことを心から嬉しく思います。たくさんの方に愛される作品になったら嬉しいです。
■栗原留美役：安藤玉恵
波佐見焼の絵付けを担当するベテランの留美を演じました。ひと月半、波佐見町で暮らしたんですが、技術指導をしてくださった方をはじめ、町の皆さんとの交流であたたまった心で、役を演じていたように思います。歴史ある焼き物の町の魅力が、たくさん詰まっているドラマになると思っています。
また、留美が若い二人の恋物語を‘泣きながら’応援しているそのワケも、楽しんでいただけたら幸いです。
■熊田亮平役：三浦貴大
熊平は波佐見の人間ではありませんが、忘れられない土地なのは間違いありません。その土地が、住む人達がそうさせるのだと思います。実際の波佐見も、なぜだか懐かしく、暖かく感じる素敵な場所でした。
役どころとしては焼き物には関わらない、ある種の部外者かもしれませんが、この物語の良きスパイスになれればいいなと思い演じさせていただきました。賛否両論ありそうなキャラクターですが、是非ドラマで確認してみてください。