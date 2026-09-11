柏木由紀子78歳、“ジレ”着こなすパンツスタイルの秋コーデに反響「素敵」
女優の柏木由紀子が11日にInstagramを更新。オフショットで秋コーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】柏木由紀子78歳、20年前のジャケットを上品に着こなし 長女との2ショットも（全5枚）
柏木が投稿したのは、カフェで愛犬と過ごす様子を収めたオフショット。複数公開されている写真の中で柏木は、黒のボトムスとブラウスにグレーチェック柄のジレをあわせたコーディネートを披露している。
投稿の中で柏木は「この秋、取り入れたいと思っていたのがテーラードジレ！ただ、思うようなものがみつからず昔着ていて最近はもう着なくなった @donnakaran のジャケットをお直し屋さんと相談してジレに変身させました」とコメント。続けて「インナーが厚手のニットでもジレなら重ねられますし、実用性もあるんですよね この秋活用したいと思います♪」とつづっている。
彼女の投稿に、ファンからは「オシャレが似合います」「由紀子さん美しい好き」「とっても素敵です!!」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子78歳、20年前のジャケットを上品に着こなし 長女との2ショットも（全5枚）
柏木が投稿したのは、カフェで愛犬と過ごす様子を収めたオフショット。複数公開されている写真の中で柏木は、黒のボトムスとブラウスにグレーチェック柄のジレをあわせたコーディネートを披露している。
投稿の中で柏木は「この秋、取り入れたいと思っていたのがテーラードジレ！ただ、思うようなものがみつからず昔着ていて最近はもう着なくなった @donnakaran のジャケットをお直し屋さんと相談してジレに変身させました」とコメント。続けて「インナーが厚手のニットでもジレなら重ねられますし、実用性もあるんですよね この秋活用したいと思います♪」とつづっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）