9頭身グラドル170cm、“ポカポカ”なサービスショットに反響「最高に美しくてかわいい」
グラビアモデルでタレントの真島なおみが10日までにInstagramを更新。自身のソロショットを披露するとファンから「かわいい」の声が相次いだ。
【写真】9頭身グラドル170cmが「スタイル抜群」 ファン釘づけにしたインスタショット 水着姿も
170cm、9頭身という抜群スタイルで“ドール系美少女”とも称されていた真島が「しばらく雨なので お日様 ぽかぽかな写真」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、チューブトップにミニスカートという装いでカメラを見つめる姿が収められている。
美脚があらわになったソロショットに、ファンからは「綺麗で美しく可愛い」「超絶可愛い」「最高に美しくてかわいい」などの反響が寄せられている。
■真島なおみ（まじま なおみ）
1998年3月17日生まれ。埼玉県出身。身長170cm。モデルとしての活動を経て2918年にグラビアデビュー。以降、グラビアモデルとしての活動と並行して、女優やタレント、DJとしても活躍している。Instagramでは、かわいらしい自撮りショットのほか、グラビアのセクシーなオフショットなどを公開し、ファンを釘づけにしている。
引用：「真島なおみ」Instagram（@naomi_majima）
【写真】9頭身グラドル170cmが「スタイル抜群」 ファン釘づけにしたインスタショット 水着姿も
170cm、9頭身という抜群スタイルで“ドール系美少女”とも称されていた真島が「しばらく雨なので お日様 ぽかぽかな写真」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、チューブトップにミニスカートという装いでカメラを見つめる姿が収められている。
■真島なおみ（まじま なおみ）
1998年3月17日生まれ。埼玉県出身。身長170cm。モデルとしての活動を経て2918年にグラビアデビュー。以降、グラビアモデルとしての活動と並行して、女優やタレント、DJとしても活躍している。Instagramでは、かわいらしい自撮りショットのほか、グラビアのセクシーなオフショットなどを公開し、ファンを釘づけにしている。
引用：「真島なおみ」Instagram（@naomi_majima）