◇卓球 WTTチャンピオンズマカオ(9月8日～13日、マカオ)

WTTチャンピオンズマカオの大会3日目となる10日は、男子シングルスは1回戦が終了し、16強が決定。2回戦の3試合も行われました。

世界ランク4位の張本智和選手は同13位デンマークのリンド選手に3－0(11－3、11－6、11－6)でストレート勝利。わずか17分で圧勝で、8強入り一番乗りでした。

この日はブラジルのカルデラノ選手、スウェーデンのシェルベリ選手も準々決勝進出を決めています。

10日の1回戦では、先日のカザフスタンの国際大会で優勝を飾った戸上隼輔選手がフランスのゴジ選手に3-1(11-9、11-9、9-11、14-12)で勝利。前日までに第1シードの松島輝空選手も1回戦を突破しており、日本勢はここまで3選手が勝ち上がっています。

11日は松島選手が宇田幸矢選手を破った香港の黄鎮廷選手、戸上選手は難敵スウェーデンのモーレゴード選手と激突します。