海の上で炎上しているのは、フェリーです。“フィリピン最後の秘境”と呼ばれる観光地に向かっていたということですが、この火災でこれまでに5人が死亡し、80人以上が行方不明になっています。

■燃えるフェリー以外何も見えない海で救助

青い海に浮かぶ、1隻のフェリー。いたるところから煙が上がり、船体は黒く焼け焦げていることがわかります。

乗客乗員100人以上が乗っていたとみられるこのフェリーで、突如起きたとみられる火災。

“フィリピン最後の秘境”と呼ばれる人気の観光地に向かうフェリーで起きた火災。

救助に向かうフィリピン沿岸警備隊を撮影した映像。目の前には、暗い海の上でフェリーが真っ赤に燃えています。すると、海に浮かぶ生存者を発見。ライフジャケットを投げ入れます。

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フィリピン沿岸警備隊

「ちょっとちょっと、あれあれ！ 落ち着いて、落ち着いて。ライフジャケットを渡して！」

「レスキューが来るから大丈夫だよ！」

「かなり燃えている！ 誰かいないか！」

燃え続けるフェリー以外、真っ暗で何も見えない状況に…

フィリピン沿岸警備隊

「船はいいから、自分のまわりを確認するんだ！ 人に呼びかけて！ 誰かいませんか！」

9日夜、フィリピン西部の沖合で起きたフェリー火災。

乗客乗員100人以上が乗っていたとみられるフェリー「ジューン・アスター号」が燃え、ロイター通信によりますと、これまでに43人が救助されましたが、少なくとも5人が死亡。80人以上が行方不明だということです。

現地の日本大使館によりますと「日本人被害の報告は今のところないが、確認中」としています。

島国のフィリピンは7000以上の島々を持ち、移動手段に船が欠かせません。

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今回、火災が起きたジューン・アスター号は、首都マニラにあるバセコ港を出発し、直線距離で300キロほど離れたコロンに向かっていました。

“フィリピン最後の秘境”と呼ばれるコロン。大自然に囲まれ、ダイビングスポットとしても人気の観光地です。

運航会社のSNSによると、フェリーは、今月は計3回、マニラとコロンを往復する予定でした。

■「どれだけ消火しても火を広げる要因が…」

なぜ火災は起きたのか、フィリピン沿岸警備隊は、「出火原因はまだ特定できていない」としながらも、会見で…

フィリピン沿岸警備隊

「生存者の話では、大きな爆発音が聞こえて、そのあと煙が出て火が見えたと聞いています。数秒で火が広がり、一瞬の出来事だったそうです」

現場の状況については…

フィリピン沿岸警備隊

「昨夜は風がとても強かったです。どれだけ消火しても火を広げる要因があるのです」

また船からは煙が立ち続けていて、爆発の危険もあり、救助隊が乗船できていない、といいます。

地元当局は、行方不明者の捜索を急ぐとともに火災の原因を調べています。