第1子妊娠中の田中みな実、ノースリ真紅ドレスで登場 WEST.重岡大毅との掛け合いで会場沸かす【5秒で完全犯罪を生成する方法】
【モデルプレス＝2026/09/10】女優の田中みな実、WEST.の重岡大毅らが10日、都内で開催された映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』公開前夜祭イベントに出席。田中が、赤のノースリーブドレスを身にまとい、撮影の裏話を明かした。
【写真】第1子妊娠中・STARTOタレントの女優妻、ノースリドレス姿披露
本作は、フリーライターの初海航（重岡）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）を守るため、生成AIを駆使して事件を隠蔽しようと奔走する姿を描く。この日は謎めいた女優・七希役の田中、事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵役の伊藤歩、さらに九十九黄助、近藤亮太監督も出席していた。
赤のノースリーブドレスを身にまとい登場した田中は、撮影中のエピソードを聞かれると「鉄パイプを振り回すっていうシーンがありまして。もうご覧になった皆さんはお分かりかと思いますが、リハの時に重岡君に、リアルな鉄パイプじゃない、偽物の作りの鉄パイプで思いっきり背中を殴られて（笑）」とぶっちゃけ。これを聞いた重岡は「はしょり過ぎ！はしょり過ぎよ！マスコミの皆さんも、はしょり過ぎですよ！皆さんこれ！」とツッコんだ。
田中は「すごく痛かったです」と茶目っ気たっぷりに返し「原ちゃん見てたもんね？」「やったでしょ？」と質問。重岡は「やったよ！やってって言ったやん！」とさらにツッコミを入れていた。また、田中は「リハでやらせてもらってて、どのぐらい痛いのかやってみてって言って渡して、やってくれたんですけど、思いっきりすごい力でやられたから（笑）。『痛っ！』と思って」と振り返り、重岡は「おかしい！ずっと変なこと言うんですよ。今日も会った瞬間、『重岡君また目が窪んだ』みたいな。窪んでねえわ！」とエピソードを披露し、会場を沸かせた。
さらに、田中が「前髪が伸び過ぎちゃってるのかな？」といじると、重岡は「切ったんや！一昨日！切ったとこ！」と告白。続けて田中は「目周りが心配だったので、化粧品をあげました（笑）」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠中・STARTOタレントの女優妻、ノースリドレス姿披露
◆田中みな実、重岡大毅との撮影エピソード明かす
本作は、フリーライターの初海航（重岡）は、意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）を守るため、生成AIを駆使して事件を隠蔽しようと奔走する姿を描く。この日は謎めいた女優・七希役の田中、事件の捜査を担当する埼玉県警の警部補・一堂恵役の伊藤歩、さらに九十九黄助、近藤亮太監督も出席していた。
◆重岡大毅「ずっと変なこと言うんですよ」
田中は「すごく痛かったです」と茶目っ気たっぷりに返し「原ちゃん見てたもんね？」「やったでしょ？」と質問。重岡は「やったよ！やってって言ったやん！」とさらにツッコミを入れていた。また、田中は「リハでやらせてもらってて、どのぐらい痛いのかやってみてって言って渡して、やってくれたんですけど、思いっきりすごい力でやられたから（笑）。『痛っ！』と思って」と振り返り、重岡は「おかしい！ずっと変なこと言うんですよ。今日も会った瞬間、『重岡君また目が窪んだ』みたいな。窪んでねえわ！」とエピソードを披露し、会場を沸かせた。
さらに、田中が「前髪が伸び過ぎちゃってるのかな？」といじると、重岡は「切ったんや！一昨日！切ったとこ！」と告白。続けて田中は「目周りが心配だったので、化粧品をあげました（笑）」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】