尾上松也、金田一耕助を演じる上で心掛けたこと「名優の方たちが演じた金田一耕助を見ないように」 清水崇監督と話し合う
歌舞伎俳優の尾上松也、清水崇監督が10日、都内で行われた映画『八つ墓村』（9月18日公開）の「公開8日前！ジャパンプレミア」に参加した。
【全身ショット】デコルテあらわ！洗練された黒ドレスで登場した永瀬莉子
数多くの名優が演じてきた金田一耕助に挑んだ松也。意識したポイントについて問われると「この作品に入る前に清水監督と少し金田一耕助像についてお話した。まず清水監督が『本当に新しいものを作りたい』とおっしゃっていて。これまでのイメージにあるような仕草だとか要素は基本的にゼロにして、改めてこの作品の金田一として作っていきたいというご意向をお話しされていましたので、僕もそこからヒントを得た。あとは服装だとか、そういうところから、この人はどういう感覚を持っている人なのかを考えながら、この作品にしかない金田一耕助を意識した。だから、なるべくこれまでの名優の方たちが演じてらっしゃった金田一耕助を見ないようにしてました」と明かした。
手応えもあったそう。「僕自身のことよりも作品自体が本当に面白くて。初号試写を見た時も、あっという間に時間が過ぎてしまったのがとにかくうれしくて。それをまず監督にお伝えしたのを覚えています」と振り返る。清水監督は「すごい勢いで拍手してくれて（笑）。松也さんの喜びが伝わってきたのでうれしかったんです」と笑顔を見せ、松也も「本当にこんないい作品にしていただけて、うれしいなと思いました」と称え合っていた。
イベントには、奥智哉、堀田真由、永瀬莉子も参加した。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。
【全身ショット】デコルテあらわ！洗練された黒ドレスで登場した永瀬莉子
数多くの名優が演じてきた金田一耕助に挑んだ松也。意識したポイントについて問われると「この作品に入る前に清水監督と少し金田一耕助像についてお話した。まず清水監督が『本当に新しいものを作りたい』とおっしゃっていて。これまでのイメージにあるような仕草だとか要素は基本的にゼロにして、改めてこの作品の金田一として作っていきたいというご意向をお話しされていましたので、僕もそこからヒントを得た。あとは服装だとか、そういうところから、この人はどういう感覚を持っている人なのかを考えながら、この作品にしかない金田一耕助を意識した。だから、なるべくこれまでの名優の方たちが演じてらっしゃった金田一耕助を見ないようにしてました」と明かした。
イベントには、奥智哉、堀田真由、永瀬莉子も参加した。
横溝正史の代表作を完全新作として映画化。初登場から80周年という節目を迎える名探偵・金田一耕助を尾上松也が演じ、主演する。そのほか、主要キャストとして、八つ墓村で亡き母のルーツをたどる中で連続殺人事件に巻き込まれる青年・辰弥役を奥智哉、ヒロインで美しき未亡人の森美也子役を堀田真由、八つ墓村随一の名家である田治見家の双子の老婆小竹・小梅役を高島礼子、過去に八つ墓村で起きた忌まわしい事件の首謀者、田治見要蔵と要蔵の長男である久弥の二役を滝藤賢一、金田一と共に事件の真相を追う岡山県警の磯川警部役を小籔千豊が演じる。「呪怨」シリーズや『犬鳴村』『あのコはだぁれ？』などで知られる清水崇監督がメガホンを取り、原作が持つ「怪奇幻想ロマン冒険譚」としての魅力を再構築する。
物語の舞台は、過去に忌まわしい事件が起きた八つ墓村。亡き母のルーツをたどって村を訪れた青年・辰弥が不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、金田一が岡山県警の磯川警部とともに事件の真相を追う。