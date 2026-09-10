WEST.重岡大毅、主演映画舞台あいさつで謝罪 グループでの話し合いは「決まり次第ご報告させていただきます」
映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』前夜祭イベント
WEST.の重岡大毅が10日、都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（11日公開）の前夜祭イベントに登壇。この日はメンバーの藤井流星、小瀧望の脱退後初の公の場となり、グループをめぐる報道陣の問いかけに応えた。
【写真】熱意がすごい…！重岡の役作りノート公開
舞台あいさつの降壇時には、報道陣から「グループでの話し合いは？」と尋ねられると、「すみません、いろいろご迷惑をおかけして」と謝罪し、「また決まり次第ご報告させていただきます」と伝えた重岡。最後には大きな声で「ありがとうございました！」とあいさつして退場していった。
8月30日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、藤井、小瀧の脱退が発表された。脱退時期は未定で、脱退後もSTARTO社と契約したままタレント活動を継続する。翌31日には、メンバー5人（重岡大毅、神山智洋、濵田崇裕、中間淳太、桐山照史）が「FAMILY CLUB WEB」上で連載している有料ブログを一斉更新。9日放送の日本テレビ系『DayDay.』では、中間が生放送で謝罪し、グループの状況を説明していた。
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
イベントには重岡のほかに、原菜乃華、田中みな実、伊藤歩、九十九黄助、近藤亮太監督が登壇した。
WEST.の重岡大毅が10日、都内で行われた映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』（11日公開）の前夜祭イベントに登壇。この日はメンバーの藤井流星、小瀧望の脱退後初の公の場となり、グループをめぐる報道陣の問いかけに応えた。
【写真】熱意がすごい…！重岡の役作りノート公開
舞台あいさつの降壇時には、報道陣から「グループでの話し合いは？」と尋ねられると、「すみません、いろいろご迷惑をおかけして」と謝罪し、「また決まり次第ご報告させていただきます」と伝えた重岡。最後には大きな声で「ありがとうございました！」とあいさつして退場していった。
今作は、フリーライターの初海航と意図せず殺人を犯した妹・幸来（原菜乃華）の兄妹の物語。妹を守るため“生成AI”を駆使して事件を隠ぺいしようと思いつくが、この選択が2人をさらなる窮地へと追い込む。便利なツールが思わぬ事件を引き起こしていく、完全犯罪サスペンスとなっている。
イベントには重岡のほかに、原菜乃華、田中みな実、伊藤歩、九十九黄助、近藤亮太監督が登壇した。