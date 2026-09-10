『映画名探偵プリキュア！』本編前に「ミラクルライトレッスン映像」上映決定 ポチタンミラクルライトの使い方を可愛くレクチャー！
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、公式スピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』とコラボした「ミラクルライトレッスン映像」が、本編前に上映されることが発表された。
【写真】入場者プレゼントの「ポチタンミラクルライト」
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
この度、アニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』とコラボした「ミラクルライトレッスン映像」を、映画本編前に上映することが決定。「ぷちきゅあ」と『映画名探偵プリキュア！』がコラボするのは、「劇場マナームービー」に続き2回目となる。
『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』は、歴代「プリキュア」シリーズの妖精をはじめとした“ちいさななかまたち"が「ぷちきゅあ」になって大集合した、プリキュアシリーズ初の公式スピンオフショートアニメ。なんでもかなっちゃう「すご～いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたりする姿を描く。YouTube「ぷちきゅあ公式チャンネル」ほかにて毎週木曜18時30分より配信中。
映画がはじまる前に、スクリーンでぷちきゅあのなかまたちが、中学生以下に配布される入場者プレゼント「ポチタンミラクルライト」の正しい使い方をレクチャーしてくれる。
併せて、今回のコラボを記念した描きおろしイラストが到着。イラストには、ハンチング帽を被った名探偵風の「ぷちきゅあもふるん」や「ぷちきゅあぽるん」ほかぷちきゅあのキャラクターたちが、「ポチタンミラクルライト」でプリキュアを応援する姿が描かれている。
さらに、『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』の商品が、一部映画館にて再販売されることも決定。
また今回、『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』にて、『映画名探偵プリキュア！』コラボ回の配信が決定。コラボ回は、映画公開前日となる9月17日18時30分より配信される。映画を観る前に要チェックだ。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
【写真】入場者プレゼントの「ポチタンミラクルライト」
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』は、歴代「プリキュア」シリーズの妖精をはじめとした“ちいさななかまたち"が「ぷちきゅあ」になって大集合した、プリキュアシリーズ初の公式スピンオフショートアニメ。なんでもかなっちゃう「すご～いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたりする姿を描く。YouTube「ぷちきゅあ公式チャンネル」ほかにて毎週木曜18時30分より配信中。
映画がはじまる前に、スクリーンでぷちきゅあのなかまたちが、中学生以下に配布される入場者プレゼント「ポチタンミラクルライト」の正しい使い方をレクチャーしてくれる。
併せて、今回のコラボを記念した描きおろしイラストが到着。イラストには、ハンチング帽を被った名探偵風の「ぷちきゅあもふるん」や「ぷちきゅあぽるん」ほかぷちきゅあのキャラクターたちが、「ポチタンミラクルライト」でプリキュアを応援する姿が描かれている。
さらに、『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』の商品が、一部映画館にて再販売されることも決定。
また今回、『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』にて、『映画名探偵プリキュア！』コラボ回の配信が決定。コラボ回は、映画公開前日となる9月17日18時30分より配信される。映画を観る前に要チェックだ。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。