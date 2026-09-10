sejuの新星18歳美少女、とびきりの透明感！ フレッシュな魅力詰まったグラビア
タレントの橋本ゆめあが、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）41号の企画「YJブルーム」に登場した。
【写真】すぐにブレイクしそう！ sejuの新星18歳美少女グラビアショット
フレッシュな魅力あふれるタレント界の新星・橋本ゆめあ。とびきりの透明感と、ふとした瞬間に見せるはじける笑顔。地上波デビューを夢見る彼女に夢中になること間違いなし。
表紙と巻頭を飾るのは、#Mooove! のリーダーで青色担当、姫野ひなのが大反響につき初表紙で登場。明るく元気にポジティブに！ とにかくにぎやかすぎるグラビアで読者に元気を届ける。
センターグラビアには、今勢いのある新進気鋭のアイドルグループ「α＋（アルファプラス）」の中心メンバーとして活躍中の沖玲萌が「週刊ヤングジャンプ」に初登場。爽やかな水着、ヘルシーなスタイル。あなたの背中を押してくれるような、元気の溢れるグラビアだ。
巻末グラビアには、元HKT48の人気メンバーで、現在は女優・モデルとして多方面で活躍する宮﨑想乃（その）が、2年ぶりにグラビア界に電撃復帰＆ヤングジャンプ初登場。大人の魅力とさらに磨かれた表現力で魅せる、ひと夏の様子を届ける。
【写真】すぐにブレイクしそう！ sejuの新星18歳美少女グラビアショット
フレッシュな魅力あふれるタレント界の新星・橋本ゆめあ。とびきりの透明感と、ふとした瞬間に見せるはじける笑顔。地上波デビューを夢見る彼女に夢中になること間違いなし。
表紙と巻頭を飾るのは、#Mooove! のリーダーで青色担当、姫野ひなのが大反響につき初表紙で登場。明るく元気にポジティブに！ とにかくにぎやかすぎるグラビアで読者に元気を届ける。
巻末グラビアには、元HKT48の人気メンバーで、現在は女優・モデルとして多方面で活躍する宮﨑想乃（その）が、2年ぶりにグラビア界に電撃復帰＆ヤングジャンプ初登場。大人の魅力とさらに磨かれた表現力で魅せる、ひと夏の様子を届ける。