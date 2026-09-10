ジェニファー・ローレンス、インスタグラムをついに開設！ 希望のユーザー名は使えず
「ハンガー・ゲーム」シリーズや『世界にひとつのプレイブック』などで知られるジェニファー・ローレンスが、ついにインスタグラムを開設。しかし、かなり出遅れてしまったためか、希望のユーザー名はすでに使用されていて使えなかったそうだ。
【写真】ジェニファー・ロペス＆ジェニファー・ローレンス、シアーな大胆ドレスで競演
このたび「＠jlaw」というユーザー名でインスタグラムにアカウントを開設したジェニファー。まだ投稿はないが、通常は「俳優」などと記されるプロフィール欄に、「jenniferlawrenceは使用済みでした」とだけ書かれており、第一候補ではなかったことが窺われる。
また、歌手で俳優のジェニファー・ロペスの愛称で、SNSのアカウント名にも使用している「J.Lo」をトリビュートした可能性も。ちなみにアイコンには、髪の毛のカラーリングの最中にドリンクを飲みながらスマートフォンを操作する写真が使用されており、ユーモアあふれるコメントで知られるジェニファーらしいプロフィールと言えそうだ。
なお、米ゴシップサイトのJust Jaredが念のため彼女のチームに問い合わせたところ、本人のアカウントであることが確認されたという。これまでSNSと距離を置いていた彼女がアカウントを開設した理由は不明だが、今後プロジェクトのプロモーションに利用するものとみられる。11月に全米公開予定の『ハンガー・ゲーム』の前日譚『Sunrise on the Reaping（原題）』へのカメオ出演も噂されており、今後の発信に注目が集まりそうだ。
【写真】ジェニファー・ロペス＆ジェニファー・ローレンス、シアーな大胆ドレスで競演
このたび「＠jlaw」というユーザー名でインスタグラムにアカウントを開設したジェニファー。まだ投稿はないが、通常は「俳優」などと記されるプロフィール欄に、「jenniferlawrenceは使用済みでした」とだけ書かれており、第一候補ではなかったことが窺われる。
なお、米ゴシップサイトのJust Jaredが念のため彼女のチームに問い合わせたところ、本人のアカウントであることが確認されたという。これまでSNSと距離を置いていた彼女がアカウントを開設した理由は不明だが、今後プロジェクトのプロモーションに利用するものとみられる。11月に全米公開予定の『ハンガー・ゲーム』の前日譚『Sunrise on the Reaping（原題）』へのカメオ出演も噂されており、今後の発信に注目が集まりそうだ。