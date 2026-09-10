松たか子主演『ナギダイアリー』松山ケンイチ演じるキーパーソンの初登場シーン解禁
松たか子が主演を務める深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』より、松山ケンイチ演じるキーパーソン好浩の初登場シーンの本編映像と新場面写真が解禁された。
【動画】映画『ナギダイアリー』好浩（松山ケンイチ）の初登場シーン
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。ワールドプレミアとなった本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門の公式上映では、約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
自然豊かな町「ナギ」で、役場勤めをしながら暮らす好浩。地元の幼なじみである彫刻家・寄子（松）の家を訪れていた息子を迎えに来た好浩は、東京からやって来た友梨（石橋静河）と初めて出会う。驚きとも緊張ともつかない“何か”を感じさせる表情で、じっと友梨を見つめる好浩。寄子から改めて友梨を紹介されるも、「すみません、今日いらっしゃると聞いていなかったので驚いて...」と、どこか緊張した面持ちで挨拶もそこそこに息子たちの待つ軽トラへ走り去っていくーー。
若くして妻を亡くし、ひとり親として息子を育ててきた好浩。友梨との出会い、そして幼なじみの寄子との関係が、物語のなかでどのように動いていくのか。今後の展開に期待が膨らむ、印象的な初登場シーンが公開された。
あわせて解禁となった新場面写真では、好浩が友梨と初めて顔を合わせる場面をはじめ、「ナギ」の町の消防団の法被を身にまとった姿や、自然の中でリラックスした表情を浮かべる姿など、好浩のさまざまな一面が切り取られたカットだ。
ワールドプレミアを迎えたカンヌ国際映画祭の公式上映では、現地の観客からも好浩のシーンで大きな反応があった。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。
【動画】映画『ナギダイアリー』好浩（松山ケンイチ）の初登場シーン
本作は、自然豊かな町「ナギ」で暮らす彫刻家の寄子と、東京で暮らす建築家の友梨が過ごす、かけがえのない9日間を描く物語。深田晃司監督が自らオリジナル脚本を執筆し、9年の歳月をかけて完成させた。ワールドプレミアとなった本年度のカンヌ国際映画祭コンペティション部門の公式上映では、約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。すでに15を超える国と地域での公開が決定するなど、海外からも高い評価を集めている。
若くして妻を亡くし、ひとり親として息子を育ててきた好浩。友梨との出会い、そして幼なじみの寄子との関係が、物語のなかでどのように動いていくのか。今後の展開に期待が膨らむ、印象的な初登場シーンが公開された。
あわせて解禁となった新場面写真では、好浩が友梨と初めて顔を合わせる場面をはじめ、「ナギ」の町の消防団の法被を身にまとった姿や、自然の中でリラックスした表情を浮かべる姿など、好浩のさまざまな一面が切り取られたカットだ。
ワールドプレミアを迎えたカンヌ国際映画祭の公式上映では、現地の観客からも好浩のシーンで大きな反応があった。
映画『ナギダイアリー』は、9月25日より全国公開。