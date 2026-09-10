主演・くりぃむ有田×共演・Snow Man深澤ら『アリフォルニア season2』特別ゲストに浅野忠信
有田哲平（くりぃむしちゅー）が主演するシチュエーションコメディ『アリフォルニア season2』（テレビ東京ほか／毎週水曜25時）に、浅野忠信が特別ゲストとして出演。第3話（9月23日放送）と第4話（9月30日放送）に登場する。
【写真】”女王アリ”にふんした浅野忠信
「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる出来事を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く本作。主演は有田哲平、共演は深澤辰哉（Snow Man）、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコートダディ）と、トップアイドルからキングオブコント王者まで、異色メンバーが名を連ねる。season2は主人公アリタ（有田）がお尻から石油を垂れ流す衝撃シーンで幕を開けた。
浅野忠信が務めるのは、役者人生初のアリ役となる”女王アリ”。つまりは、巣における最高権力者。アリタたちを含む巣のすべてのアリを産み落とした、偉大なるマザーだ。
第3話でアリタは、誰でも女王アリになれる社会を目指し、巣の法律を変えるべく、裁判を起こす。原告アリタの前に被告代表として現れたのは女王アリ。やりたい放題のいたずらな支配者は、我が子の訴えにネチネチと抗戦する。さらに、続く第4話では、巣が絶体絶命の危機を迎えるなか登場し、アリツグらの頬をペチペチする。
シチュエーションコメディ『アリフォルニア season2』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜25時放送（全4話）。
※浅野忠信らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅野忠信（女王アリ役）
この度、女王アリ役を務めさせていただいております。
浅野忠信です。
第3話では、裁判をこてんぱんにしてやっています。
ぜひ、ご覧ください。
■監督・プロデューサー 牧島俊介（テレビ東京）
今回のオファーにあたり、浅野さんに脚本やseason1の映像をあらかじめご覧いただき、「面白そうだからやってみます」とご快諾いただきました。私の好きな方たちと好きな方の共演が叶い、あり余るほどの思いです。
打ち合わせでは、『アリフォルニア』のアリの世界には、オスとメスの概念はあるが、男性と女性の概念はなく、女王アリはメスではあるが男性でも女性でもない、という一点のみをお伝えしました。それ以外はあえてご説明せず、浅野さんに女王アリ像を作り上げていただいています。
ぜひ、ご覧ください。
【写真】”女王アリ”にふんした浅野忠信
「アリの巣」を舞台に、地中深くの閉ざされた世界で巻き起こる出来事を通じて、現代社会の孤独や停滞感をユーモラスかつ切実に描く本作。主演は有田哲平、共演は深澤辰哉（Snow Man）、鈴木もぐら（空気階段）、兎（ロングコートダディ）と、トップアイドルからキングオブコント王者まで、異色メンバーが名を連ねる。season2は主人公アリタ（有田）がお尻から石油を垂れ流す衝撃シーンで幕を開けた。
第3話でアリタは、誰でも女王アリになれる社会を目指し、巣の法律を変えるべく、裁判を起こす。原告アリタの前に被告代表として現れたのは女王アリ。やりたい放題のいたずらな支配者は、我が子の訴えにネチネチと抗戦する。さらに、続く第4話では、巣が絶体絶命の危機を迎えるなか登場し、アリツグらの頬をペチペチする。
シチュエーションコメディ『アリフォルニア season2』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜25時放送（全4話）。
※浅野忠信らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■浅野忠信（女王アリ役）
この度、女王アリ役を務めさせていただいております。
浅野忠信です。
第3話では、裁判をこてんぱんにしてやっています。
ぜひ、ご覧ください。
■監督・プロデューサー 牧島俊介（テレビ東京）
今回のオファーにあたり、浅野さんに脚本やseason1の映像をあらかじめご覧いただき、「面白そうだからやってみます」とご快諾いただきました。私の好きな方たちと好きな方の共演が叶い、あり余るほどの思いです。
打ち合わせでは、『アリフォルニア』のアリの世界には、オスとメスの概念はあるが、男性と女性の概念はなく、女王アリはメスではあるが男性でも女性でもない、という一点のみをお伝えしました。それ以外はあえてご説明せず、浅野さんに女王アリ像を作り上げていただいています。
ぜひ、ご覧ください。