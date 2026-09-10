樋口幸平＆林芽亜里W主演ドラマ『おかえり、初恋。』ポスター解禁 追加キャストにワンエン高尾颯斗ら
10月8日より順次スタートする樋口幸平＆林芽亜里ダブル主演ドラマ『おかえり、初恋。』（MBSほか）より、“帰ってきた初恋“をエモーショナルに表現したポスタービジュアルが解禁。併せて、田口（樋口）と山根（林）の高校時代のビジュアルカットが初公開。追加キャストとしてONE N’ ONLYの高尾颯斗、朝倉あき、藤林泰也、遠藤雄斗、濱津隆之の出演も発表された。
【写真】ONE N’ ONLY高尾颯斗が・田口（樋口幸平）と山根（林芽亜里）の高校の同級生・柏木景役で出演！ 追加キャスト陣
本作は、SNS連載漫画として話題となり、SNS総累計400万いいね突破、単行本第1巻は12回重版した、かめみずとらの『おかえり、初恋。』の実写化。ドキドキ、胸キュンが止まらない“帰ってきた”初恋ラブストーリーだ。
会社員として、平穏な日々を送っていた山根詩織（林）のもとに、ある日高校の同窓会のお知らせが届く。同窓会当日、参加した山根は、その場の雰囲気に馴染めず、帰ろうとしていたところ、突然、男性から声をかけられる。その男性は、高校時代に“ぼっち仲間”でヤンキーだった田口涼介（樋口）だった。当時は金髪にピアス姿でどこか突き放した雰囲気をまとっていた彼は、スマートで落ち着いた大人な男性へと変貌していた。
そんな田口に戸惑う山根。一方、田口はある想いを胸に同窓会に参加していた。すっかり変わってしまったのには何か理由がありそうで…。10年ぶりに再会した二人が感じる、お互いの変わったところと変わっていないところ…。過去の記憶と現在が交錯する中、あの頃も、今も、ときめきはそのままで-。忘れかけていた想いに再び火が灯り、二人の“初恋”がまた動き出す。
主人公・田口（樋口）と山根（林）の高校の同級生・柏木景役には、ダンス＆ボーカルグループ「ONE N’ ONLY」の高尾颯斗が決定。そして、山根の会社の先輩・大畑潤役を、朝倉あきが務める。山根の兄・山根凪役には藤林泰也。田口の大学からの親友・猪岡大樹役には遠藤雄斗。田口と山根の母校の先生・野本役には、濱津隆之が決まった。
ポスタービジュアルは、大人っぽく洗練された佇まいの中にもどこか初々しさが感じられる田口と山根が映し出されている。10年ぶりに再会した二人の、過去の記憶と現在の気持ちが交錯する中、再び動き出した初恋は果たして-？
また、田口と山根の高校時代のビジュアルカットも公開。樋口は役作りのため、自身初の金髪に挑戦。過去と現在で変わるビジュアルのギャップも見どころだ。
ドラマ『おかえり、初恋。』は、MBSにて10月8日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて10月8日より毎週木曜25時、テレビ埼玉にて10月12日より毎週月曜24時、群馬テレビにて10月13日より毎週火曜24時30分、とちぎテレビにて10月14日より毎週水曜23時30分、チバテレにて10月15日より毎週木曜23時放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高尾颯斗
原作を読んで、登場人物それぞれの誰かを想う気持ちや、不器用さが丁寧に描かれているところに惹かれました。
僕が演じる柏木は、主人公2人の関係にちょっとしたスパイスを加えるような、明るく社交的な元同級生です。原作を読みながら、柏木の持つ優しさや、自然と人の気持ちを考えられるところが素敵だなと感じました。
そんな柏木の魅力を大切に、素敵な原作に寄り添いながら、自分なりに精一杯演じたいと思います！
■朝倉あき
原作を読ませていただいて大畑さんの無表情キャラに初めはびっくりでした。でも後輩の山根さんへの愛情たっぷりな先輩なことが分かり、演じることがとても楽しみになりました。
わずかな表情の変化で感情を出すことも面白くて、自分の短めな髪型も大畑さんのクールな雰囲気に合っているような気がするのですがいかがでしょうか？
大事な後輩山根さんと、田口くんの恋の行方をこんな大畑さんと一緒に最後まで見守っていただけたら嬉しいです。
■藤林泰也
このたび、山根凪を演じさせていただくことになり、本当に嬉しく思っています。
凪は、妹の詩織を誰よりも大切に思っている、優しくて少し過保護なお兄ちゃんです。演じるにあたっては、「妹を守りたい」という純粋な気持ちと、妹の成長を認めながら見守る複雑な想い、そのバランスを大切にしました。
原作の凪さんが持つ魅力を損なわないよう意識しながら、丁寧に演じさせていただきました。ぜひ、お楽しみに！
■遠藤雄斗
はじめまして！ 猪岡大樹役を演じさせていただきました遠藤雄斗と申します。
劇中では田口の大学時代からの友達ということで田口が猪岡にしか見せない顔なんかにも注目していただきたいです！ こんな瑞々しくキラキラした作品に少しでもウィットに富んだ花を添えれたら幸いです。
放送お楽しみにお待ちください！
■濱津隆之
主人公達が通っていた高校の教師役として出演させて頂きます。現場の若人達のきらきら具合がとにかく凄いです。あの頃に大人になってまた出会う。どうぞご覧頂ければ。
【写真】ONE N’ ONLY高尾颯斗が・田口（樋口幸平）と山根（林芽亜里）の高校の同級生・柏木景役で出演！ 追加キャスト陣
本作は、SNS連載漫画として話題となり、SNS総累計400万いいね突破、単行本第1巻は12回重版した、かめみずとらの『おかえり、初恋。』の実写化。ドキドキ、胸キュンが止まらない“帰ってきた”初恋ラブストーリーだ。
そんな田口に戸惑う山根。一方、田口はある想いを胸に同窓会に参加していた。すっかり変わってしまったのには何か理由がありそうで…。10年ぶりに再会した二人が感じる、お互いの変わったところと変わっていないところ…。過去の記憶と現在が交錯する中、あの頃も、今も、ときめきはそのままで-。忘れかけていた想いに再び火が灯り、二人の“初恋”がまた動き出す。
主人公・田口（樋口）と山根（林）の高校の同級生・柏木景役には、ダンス＆ボーカルグループ「ONE N’ ONLY」の高尾颯斗が決定。そして、山根の会社の先輩・大畑潤役を、朝倉あきが務める。山根の兄・山根凪役には藤林泰也。田口の大学からの親友・猪岡大樹役には遠藤雄斗。田口と山根の母校の先生・野本役には、濱津隆之が決まった。
ポスタービジュアルは、大人っぽく洗練された佇まいの中にもどこか初々しさが感じられる田口と山根が映し出されている。10年ぶりに再会した二人の、過去の記憶と現在の気持ちが交錯する中、再び動き出した初恋は果たして-？
また、田口と山根の高校時代のビジュアルカットも公開。樋口は役作りのため、自身初の金髪に挑戦。過去と現在で変わるビジュアルのギャップも見どころだ。
ドラマ『おかえり、初恋。』は、MBSにて10月8日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて10月8日より毎週木曜25時、テレビ埼玉にて10月12日より毎週月曜24時、群馬テレビにて10月13日より毎週火曜24時30分、とちぎテレビにて10月14日より毎週水曜23時30分、チバテレにて10月15日より毎週木曜23時放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高尾颯斗
原作を読んで、登場人物それぞれの誰かを想う気持ちや、不器用さが丁寧に描かれているところに惹かれました。
僕が演じる柏木は、主人公2人の関係にちょっとしたスパイスを加えるような、明るく社交的な元同級生です。原作を読みながら、柏木の持つ優しさや、自然と人の気持ちを考えられるところが素敵だなと感じました。
そんな柏木の魅力を大切に、素敵な原作に寄り添いながら、自分なりに精一杯演じたいと思います！
■朝倉あき
原作を読ませていただいて大畑さんの無表情キャラに初めはびっくりでした。でも後輩の山根さんへの愛情たっぷりな先輩なことが分かり、演じることがとても楽しみになりました。
わずかな表情の変化で感情を出すことも面白くて、自分の短めな髪型も大畑さんのクールな雰囲気に合っているような気がするのですがいかがでしょうか？
大事な後輩山根さんと、田口くんの恋の行方をこんな大畑さんと一緒に最後まで見守っていただけたら嬉しいです。
■藤林泰也
このたび、山根凪を演じさせていただくことになり、本当に嬉しく思っています。
凪は、妹の詩織を誰よりも大切に思っている、優しくて少し過保護なお兄ちゃんです。演じるにあたっては、「妹を守りたい」という純粋な気持ちと、妹の成長を認めながら見守る複雑な想い、そのバランスを大切にしました。
原作の凪さんが持つ魅力を損なわないよう意識しながら、丁寧に演じさせていただきました。ぜひ、お楽しみに！
■遠藤雄斗
はじめまして！ 猪岡大樹役を演じさせていただきました遠藤雄斗と申します。
劇中では田口の大学時代からの友達ということで田口が猪岡にしか見せない顔なんかにも注目していただきたいです！ こんな瑞々しくキラキラした作品に少しでもウィットに富んだ花を添えれたら幸いです。
放送お楽しみにお待ちください！
■濱津隆之
主人公達が通っていた高校の教師役として出演させて頂きます。現場の若人達のきらきら具合がとにかく凄いです。あの頃に大人になってまた出会う。どうぞご覧頂ければ。