ほしのあき49歳、水着で宮古島を満喫 美スタイルに反響「永遠に世界一美人」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが、10日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ネットを驚かせた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」 過去の水着ショットも（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回も「初めての宮古島」とつづり、海を満喫する水着姿を動画で投稿。開放的な様子が収められており、ファンからは「素敵」「気持ち良さそうです」「永遠に世界一美人」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」 過去の水着ショットも（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。
今回も「初めての宮古島」とつづり、海を満喫する水着姿を動画で投稿。開放的な様子が収められており、ファンからは「素敵」「気持ち良さそうです」「永遠に世界一美人」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）