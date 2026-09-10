ほしのあき、過去ショット　※「ほしのあき」Instagram

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　タレント・ほしのあきが、10日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露し、ネットを驚かせた。

【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」　過去の水着ショットも（10枚）

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの声が集まっていた。

　今回も「初めての宮古島」とつづり、海を満喫する水着姿を動画で投稿。開放的な様子が収められており、ファンからは「素敵」「気持ち良さそうです」「永遠に世界一美人」などのコメントが多数寄せられている。

引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）