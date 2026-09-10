4児の母親・hitomi、大人かわいい秋コーデに反響「可愛い」「素敵」
歌手のhitomiが9日にInstagramを更新。自身の秋コーデを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】50歳と思えないhitomi、美脚ショットイッキ見！
hitomiが「まだまだちょっと蒸し暑いけど～秋をイメージ」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはワインレッドのワンピースにブーツをあわせたhitomiの全身ショットが収められている。
彼女の秋コーデにファンからは「超絶可愛過ぎだょ」「相変わらず可愛いです」「秋って感じのコーデが素敵」などの声が集まっている。
【hitomiプロフィール】
1976年1月26日生まれの50歳。1994年に小室哲哉がプロデュースでデビュー。しばらくヒット曲に恵まれなかったが、1999年にリリースした初のベスト・アルバム『h』は約50万枚を売り上げオリコンチャート1位に。2000年にシドニー五輪で金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子が、練習中やレース前にテンションを上げる曲として「LOVE 2000」を聴いていたことから、再注目された。2008年7月に俳優の羽田昌義と結婚し、2020年までに4児を出産し、生み育てている。Instagramでは、モデル出身の抜群のスタイルを維持する近影を度々公開し、今年50歳と思えないスタイルの良さでファンを驚かせている。
引用：「hitomi」Instagram（@hitomi_official）
【写真】50歳と思えないhitomi、美脚ショットイッキ見！
hitomiが「まだまだちょっと蒸し暑いけど～秋をイメージ」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはワインレッドのワンピースにブーツをあわせたhitomiの全身ショットが収められている。
彼女の秋コーデにファンからは「超絶可愛過ぎだょ」「相変わらず可愛いです」「秋って感じのコーデが素敵」などの声が集まっている。
1976年1月26日生まれの50歳。1994年に小室哲哉がプロデュースでデビュー。しばらくヒット曲に恵まれなかったが、1999年にリリースした初のベスト・アルバム『h』は約50万枚を売り上げオリコンチャート1位に。2000年にシドニー五輪で金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子が、練習中やレース前にテンションを上げる曲として「LOVE 2000」を聴いていたことから、再注目された。2008年7月に俳優の羽田昌義と結婚し、2020年までに4児を出産し、生み育てている。Instagramでは、モデル出身の抜群のスタイルを維持する近影を度々公開し、今年50歳と思えないスタイルの良さでファンを驚かせている。
引用：「hitomi」Instagram（@hitomi_official）