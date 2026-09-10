鈴木おさむ、実は“高校の大先輩”超有名ロックスターがインスタに登場し反響「千葉を代表するBIGな2人」
元放送作家の鈴木おさむが9日にInstagramを更新。日本を代表するロックバンドのボーカリストが実は“高校の大先輩”であることを告白し、2ショットを披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】鈴木おさむ、超有名ロックスターとの2ショット
鈴木が投稿したのは、パーソナリティを務めるラジオ番組『シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-』（bayfm）のオフショット。写真には、8日放送の番組にゲスト出演したX JAPANのToshIと鈴木が笑顔で並ぶ姿が収められている。
投稿の中で鈴木は「安房高校の大先輩でございます。 Toshlさんには、息子ともども、いろいろとお世話になっています」と明かしつつ「Toshlさんは、自分の人生を客観的に見ています。そして今、自分がエンタメの世界で活動できていることへの感謝を抱きながら、懸命に生き抜いている。その姿に、いつも胸が熱くなります」とコメントしている。
この投稿にファンからは「TOSHIが先輩だなんて羨ましすぎる!!」「先輩後輩の関係なんですね！」「千葉を代表するBIGな2人最高」といった反響が寄せられている。
■鈴木おさむ（すずき おさむ）
1972年4月25日生まれ。千葉県出身。放送作家として『森田一義アワー 笑っていいとも！』（フジテレビ系）、『SMAP×SMAP』（関西テレビ・フジテレビ系）などの人気番組を手がける。また『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）、『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日系）などのテレビドラマや『未来日記』、『ハンサム★スーツ』などの映画の脚本も手がけ、2018年公開の映画『ラブ×ドッグ』、2020年公開の映画『八王子ゾンビーズ』では監督と脚本を務めた。2024年3月をもって放送作家業、文筆業から引退。プライベートではお笑いトリオ「森三中」の大島美幸と結婚し、2015年6月には長男が誕生している。
引用：「鈴木おさむ」Instagram（@osamuchan_suzuki）
【写真】鈴木おさむ、超有名ロックスターとの2ショット
鈴木が投稿したのは、パーソナリティを務めるラジオ番組『シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-』（bayfm）のオフショット。写真には、8日放送の番組にゲスト出演したX JAPANのToshIと鈴木が笑顔で並ぶ姿が収められている。
この投稿にファンからは「TOSHIが先輩だなんて羨ましすぎる!!」「先輩後輩の関係なんですね！」「千葉を代表するBIGな2人最高」といった反響が寄せられている。
■鈴木おさむ（すずき おさむ）
1972年4月25日生まれ。千葉県出身。放送作家として『森田一義アワー 笑っていいとも！』（フジテレビ系）、『SMAP×SMAP』（関西テレビ・フジテレビ系）などの人気番組を手がける。また『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）、『M 愛すべき人がいて』（テレビ朝日系）などのテレビドラマや『未来日記』、『ハンサム★スーツ』などの映画の脚本も手がけ、2018年公開の映画『ラブ×ドッグ』、2020年公開の映画『八王子ゾンビーズ』では監督と脚本を務めた。2024年3月をもって放送作家業、文筆業から引退。プライベートではお笑いトリオ「森三中」の大島美幸と結婚し、2015年6月には長男が誕生している。
引用：「鈴木おさむ」Instagram（@osamuchan_suzuki）