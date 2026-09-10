「ラフィーニャに圧倒された」日本人エースが退団のオランダ名門、バルサに１－５惨敗。ブラジル代表FWに翻弄された日本代表DFに辛口評価「苦戦を強いられた」
移籍市場閉鎖の間際にエースの上田綺世が退団した名門フェイエノールトは、現地９月９日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、スペインの王者のバルセロナと対戦。アウェーながら、ベタ引きせずに真っ向勝負を挑んだものの、序盤から失点を重ね、１－５で惨敗を喫した。
CBで先発した渡辺剛はとりわけ、ブラジル代表FWラフィーニャの対応に苦戦。３分にはデュエルで負けて先制点を奪われると、０－２で迎えた57分には裏抜けを許し、３点を許した。
オランダメディアの評価も手厳しい。『Voetbal Primeur』は採点記事で５点をつけ、こう酷評した。
「試合開始わずか数分後、ラフィーニャのスピードに圧倒された。日本人選手は決定的な対応ができず、スピードと俊敏性を兼ね備えたバルセロナの選手たちに苦戦を強いられた」
日本代表DFにとっては、試練の一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表DFがブラジル代表FWに翻弄されたシーン
CBで先発した渡辺剛はとりわけ、ブラジル代表FWラフィーニャの対応に苦戦。３分にはデュエルで負けて先制点を奪われると、０－２で迎えた57分には裏抜けを許し、３点を許した。
オランダメディアの評価も手厳しい。『Voetbal Primeur』は採点記事で５点をつけ、こう酷評した。
「試合開始わずか数分後、ラフィーニャのスピードに圧倒された。日本人選手は決定的な対応ができず、スピードと俊敏性を兼ね備えたバルセロナの選手たちに苦戦を強いられた」
日本代表DFにとっては、試練の一戦となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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