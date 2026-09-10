平愛梨、『オデュッセイア』ペネロペと心重ねる 戦う夫を待つ妻として「覚悟を信じたいんですよ」
俳優の平愛梨が10日、東京・グランドシネマサンシャイン池袋で行われたクリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）の「IMAXプレミア上映イベント」に登壇した。
【全身ショット】エレガント…個性的なスタイルのドレスで登場した平愛梨
主人公・オデュッセウスの帰還を待つ妻・ペネロペ。サッカー選手として戦う夫・長友佑都の帰還を待つ立場でもある平は「自分が選んだ相手を、もうただただ信じたいんですよ。結婚して夫婦になって、家族になって、やっぱどんな困難があったとしても最終的に本当に信じたいんですよ」と力説。「今も実際の生活で言うと『練習に行ってくるよ』と言われて、『いってらっしゃい』と言って、もう一歩外に出たら見えない空間。練習に行ってることわかっていても、お互いにどこで何をしているかわからないじゃないですか。だから、わからない中でも、とにかく信じたいんですよね。自分の人生よりも、この人のために生きたいと思った、その覚悟を信じたいんですよ。だから、自分自身の決断と相手をただただ信じていたいと思って。これを観た時に『あ、私の答えが見つかった』と思いました」とペネロペと心情を重ねていた。
イベントには、平田広明、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）も参加した。
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。
【全身ショット】エレガント…個性的なスタイルのドレスで登場した平愛梨
主人公・オデュッセウスの帰還を待つ妻・ペネロペ。サッカー選手として戦う夫・長友佑都の帰還を待つ立場でもある平は「自分が選んだ相手を、もうただただ信じたいんですよ。結婚して夫婦になって、家族になって、やっぱどんな困難があったとしても最終的に本当に信じたいんですよ」と力説。「今も実際の生活で言うと『練習に行ってくるよ』と言われて、『いってらっしゃい』と言って、もう一歩外に出たら見えない空間。練習に行ってることわかっていても、お互いにどこで何をしているかわからないじゃないですか。だから、わからない中でも、とにかく信じたいんですよね。自分の人生よりも、この人のために生きたいと思った、その覚悟を信じたいんですよ。だから、自分自身の決断と相手をただただ信じていたいと思って。これを観た時に『あ、私の答えが見つかった』と思いました」とペネロペと心情を重ねていた。
イベントには、平田広明、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）も参加した。
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。