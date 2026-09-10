韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年9月10日、大リーグの特集記事を組み、「日本人打者が大リーグの主流に躍り出た」と称賛した。

韓国人大リーガーはイ・ジョンフの9本塁打が最高

今季、日本出身大リーガーの活躍が目立つ中、「スポーツ朝鮮」は打者の本塁打数に注目した。日韓大リーガーの本塁打数を比較し、本塁打を量産する日本人大リーガーを「『アジア人選手はパワーが落ちる』という先入観を破った」と評した。

日本人大リーガーのここまでの本塁打数は、大谷翔平選手（ドジャース、32）30本、村上宗隆内野手（ホワイトソックス、26）31本、岡本和真内野手（ブルージェイズ、30）30本と、3選手が30本塁打を記録している。

これに、鈴木誠也外野手（カブス、32）が24本で続き、吉田正尚外野手（レッドソックス、33）は5本塁打をマークしている。

一方の韓国人大リーガーは、イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、28）の9本塁打が最高。今季から大リーグでプレーするソン・ソンムン内野手（パドレス、30）は1本塁打で、現在ドジャース傘下3Aでプレーするキム・ヘソン内野手（27）は1本塁打だ。

「日本人打者の本塁打数は昨年までは想像もできなかった」

韓国出身大リーガーで最もキャリアの長いキム・ハソン内野手（ブレーブス、30）は、今季はまだ本塁打を記録していない。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は「鈴木誠也が残り16試合で6本を追加すれば、30本塁打打者は4人となる。この4人で、すでに日本人打者の1シーズン最多記録を更新した。日本人打者が大リーグの主流に躍り出た。昨年までは想像もできなかったことだ。怪我で調子を落としている吉田正尚も5本を超えた。韓国人大リーガーとは対照的だ」と伝えた。

大リーグを代表する打者である大谷を筆頭に、村上、岡本、鈴木が本塁打を量産。レギュラーシーズン終盤を迎え、日本人大リーガーがどこまで本塁打数を伸ばすことができるのか。今後のパフォーマンスに注目が集まる。