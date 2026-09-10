【明日放送！】石田彰版『タイタニック』後半を楽しむための前編あらすじ動画が公開
『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて9月4・11日の2夜にわたり放送される、レオナルド・ディカプリオ主演映画『タイタニック』（1997）。明日11日21時からの後編の放送に向けて、金曜ロードショーホームページにて、前編のあらすじ動画が公開された。動画には後編の伏線となるシーンが盛り込まれており、前編の復習に最適な内容となっている。
【写真】金ロー『タイタニック』後半より場面写真
本作は、ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の一つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した超大作。
【前編のあらすじ】
豪華客船タイタニック号が沈んでから84年。タイタニック号とともに沈んだとされる幻のダイヤモンドを探して海底調査が行われた。しかしダイヤは見つからず、かわりにそのダイヤのネックレスをつけた女性のスケッチが発見された。その絵のモデルとなったのがこの物語のヒロイン、ローズ。100歳を超えても存命していた彼女は、調査団たちにタイタニック号が沈んだ時の様子を語り始める…。
1912年、タイタニック号はイギリスからニューヨークへ向けて出発した。当時上流階級の娘だったローズ（ケイト・ウィンスレット）は、母、婚約者らとタイタニック号に乗船。一方、貧しい画家志望の青年ジャック（レオナルド・ディカプリオ）は、新天地アメリカを目指してタイタニック号に乗船していた。ローズは婚約者から「愛の証」として最高級のダイヤのネックレスをプレゼントされる。しかし母から強制された婚約だったため、ローズは婚約者の事が好きになれず、鬱屈した気持ちを抱えていた。
船から身を投げようかと思い悩んでいたローズだったが、そこに偶然現れたのがジャックだった。運命的な出会いを果たした二人は、身分の違いを乗り越え、惹かれ合っていく。婚約者の目を盗んで密会する二人は、婚約者の執事に見つかってしまい、船内を逃げ回る事に…。
【後編の見どころ】
ジャックとローズの密会に激怒する婚約者…はたして二人の恋の結末は？タイタニック号が沈んでゆくパニックの中、船長、船員、裕福な1等船客、貧しい3等船客…立場の違う者たちがどんな行動を取るのか？そしてこの物語のキーアイテム、ローズが婚約者から渡されたダイヤの行方は？後編も名シーン満載だ。
映画『タイタニック』後編は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、9月11日21時放送。
【写真】金ロー『タイタニック』後半より場面写真
本作は、ジェームズ・キャメロン監督が、20世紀最大級の海難事故の一つとされるタイタニック号沈没事故を緻密な映像で再現した超大作。
豪華客船タイタニック号が沈んでから84年。タイタニック号とともに沈んだとされる幻のダイヤモンドを探して海底調査が行われた。しかしダイヤは見つからず、かわりにそのダイヤのネックレスをつけた女性のスケッチが発見された。その絵のモデルとなったのがこの物語のヒロイン、ローズ。100歳を超えても存命していた彼女は、調査団たちにタイタニック号が沈んだ時の様子を語り始める…。
1912年、タイタニック号はイギリスからニューヨークへ向けて出発した。当時上流階級の娘だったローズ（ケイト・ウィンスレット）は、母、婚約者らとタイタニック号に乗船。一方、貧しい画家志望の青年ジャック（レオナルド・ディカプリオ）は、新天地アメリカを目指してタイタニック号に乗船していた。ローズは婚約者から「愛の証」として最高級のダイヤのネックレスをプレゼントされる。しかし母から強制された婚約だったため、ローズは婚約者の事が好きになれず、鬱屈した気持ちを抱えていた。
船から身を投げようかと思い悩んでいたローズだったが、そこに偶然現れたのがジャックだった。運命的な出会いを果たした二人は、身分の違いを乗り越え、惹かれ合っていく。婚約者の目を盗んで密会する二人は、婚約者の執事に見つかってしまい、船内を逃げ回る事に…。
【後編の見どころ】
ジャックとローズの密会に激怒する婚約者…はたして二人の恋の結末は？タイタニック号が沈んでゆくパニックの中、船長、船員、裕福な1等船客、貧しい3等船客…立場の違う者たちがどんな行動を取るのか？そしてこの物語のキーアイテム、ローズが婚約者から渡されたダイヤの行方は？後編も名シーン満載だ。
映画『タイタニック』後編は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて、9月11日21時放送。