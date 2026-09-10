2児の母と思えない！ 人気芸人と結婚のモデル美女、美スタイルの最新ショットに反響「スタイル抜群」
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10日にInstagramを更新。スタイル抜群の最新ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】人気芸人と結婚のモデル美女が「スタイル抜群」最新ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。
そんな彼女が「Uniqlo U 2026 秋冬コレクションの展示会にご招待いただき行ってきました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されているオフショットにはロングスカートのワンピースやダウンジャケットなどを着こなす蜂谷の姿が収められている。
投稿の中で蜂谷は「ワンピース、形綺麗、着心地◎、シワにならない、ポケット付きとママにとって最強ワンピで色味も絶妙で、絶対ゲットすると決めた‼︎」とコメントしている。
彼女の最新ショットにファンからは「美しい」「スタイル抜群だから何でも似合いますねー」「似合うー！」「どんどん良いママになっていってますね」などの声が集まっている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）
【写真】人気芸人と結婚のモデル美女が「スタイル抜群」最新ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。
そんな彼女が「Uniqlo U 2026 秋冬コレクションの展示会にご招待いただき行ってきました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されているオフショットにはロングスカートのワンピースやダウンジャケットなどを着こなす蜂谷の姿が収められている。
彼女の最新ショットにファンからは「美しい」「スタイル抜群だから何でも似合いますねー」「似合うー！」「どんどん良いママになっていってますね」などの声が集まっている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）