飼い主さんのご友人が布団で寝転んでいると、猫さんがやってきて…？羨望と共感の嵐を巻き起こした“とびっきりの光景”が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で252万回再生を突破し、「羨ましすぎて泣く」「これうれしいんだよね、可愛さが爆発して寝れなくなる」「普段ツンデレなのに、こういうとこ猫がたまらないのよ」といったコメントが寄せられました。

【動画：泊まりにきた友人→布団に入ると、猫が近づいてきて…信じられないほどに『幸せな展開』】

飼い主さんがいない夜に

YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』に投稿されたのは、シャムトラ柄のMIX猫「デュフィ」くんの愛らしさ満点な行動。飼い主さんが不在だったある夜の様子です。

お留守番要員であるご友人の「竹田さん」が寝転んでいた布団にやってきたかと思うと、デュフィくんは毛布が掛かったお腹を両前足でふみふみふみ…。すると次の瞬間、“信じられないほど嬉しい出来事”が目の前で繰り広げられたのだといいます。

夢みたいに幸せすぎる出来事

絶妙な力加減から感じるくすぐったさに竹田さんが耐えていたのも束の間、デュフィくんがコテン！左腕の上に倒れ込み、くっついてきたのだそう。不意に炸裂したデュフィくんの甘えん坊な行動は、それはもう破壊力が抜群です！

一瞬で笑顔になった竹田さんは頰が緩みっぱなしで、顔を持ち上げて現実かと確かめるほど。嬉しくて仕方がないといった様子に、見ているこちらまで笑みがこぼれてしまいますね。

猫好きさん理想の寝入り

竹田さんを大喜びさせたデュフィくんはというと、腕をモフモフなお腹の下敷きにしつつ、ピッタリと密着。ここまででもたまらなく可愛らしいのですが、撫でてもらって満足そうな表情を浮かべた後、さらに畳みかけてきたそうで…。

リラックスした様子で前足をぐいーっと伸ばしたデュフィくんは、体をくるりと丸めて添い寝を開始し、竹田さんはこのチャンスを逃すまいとすかさず猫吸い！まさに至福のひととき…、『猫吸いをしながら寝る』という最高の一夜を竹田さんに提供してくれたデュフィくんなのでした。

投稿には「すごく分かります！可愛すぎて嬉しすぎてニヤニヤ止まりませんよねw」「うわあ～最高に素敵な時間だなあ」「羨まし過ぎる～そりゃ猫吸いするよねぇ～w」「デュフィちゃんと竹田さん相思相愛だね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir』では、デュフィくんと後輩猫「ルノ」くんの日常の様子が投稿されています。可愛いふたりの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。