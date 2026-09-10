トム・クルーズの“怪演”炸裂！ 地球滅亡の危機迫る『DIGGER／ディガー』新予告＆ビジュアル解禁
トム・クルーズが主演するアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）より、ディガーが巻き起こす大混乱を捉えた新予告映像と新ビジュアルが解禁された。
【動画】“地球滅亡の大ピンチ”が迫る！ 『DIGGER／ディガー』新予告
本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。
解禁された新予告映像では、トム演じる石油採掘会社CEO、ディガー・ロックウェルの強烈すぎる人間性が明らかに。利益にしか目がないディガーの欲深い行動をきっかけに、“地球滅亡の大ピンチ”が迫る。
その尻ぬぐいを大統領から命じられたディガーだが、「俺を悪魔だと思ってる連中は、俺にどんな批判を浴びせると思う？」と、世界を救うことよりも、自身に向けられる批判を気にする能天気ぶり。そんなディガーに「馬鹿げていて、恐ろしくて、滑稽で愚か。見てて最高だ」と声をかける謎の男（ジェシー・プレモンス）まで現れ…。どうにも信用していいのか分からないディガーだが、どこか「何かをやり遂げてくれそう」にも見える。
さらに、ディガーがシャベルを手にしたポップでシュールな新ビジュアルも到着。世界滅亡の危機を引き起こした張本人にもかかわらず、派手なスーツを身にまとい、なぜか額から血を流している。これまで見たことのないトムの“怪演”と破天荒な活躍を予感させる一枚に仕上がっている。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。
【動画】“地球滅亡の大ピンチ”が迫る！ 『DIGGER／ディガー』新予告
本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。
解禁された新予告映像では、トム演じる石油採掘会社CEO、ディガー・ロックウェルの強烈すぎる人間性が明らかに。利益にしか目がないディガーの欲深い行動をきっかけに、“地球滅亡の大ピンチ”が迫る。
さらに、ディガーがシャベルを手にしたポップでシュールな新ビジュアルも到着。世界滅亡の危機を引き起こした張本人にもかかわらず、派手なスーツを身にまとい、なぜか額から血を流している。これまで見たことのないトムの“怪演”と破天荒な活躍を予感させる一枚に仕上がっている。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。