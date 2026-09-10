ジョン・カーニー監督最新作『きみに贈る最強のうた』12月25日公開決定 日本版予告映像・ポスタービジュアルも解禁
『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』のジョン・カーニー監督最新作『Power Ballad（原題）』が、邦題を『きみに贈る最強のうた』として12月25日より公開されることが決定。あわせて、日本版予告映像とポスタービジュアルも解禁された。
【動画】『きみに贈る最強のうた』日本版予告映像
『ONCE ダブリンの街角で』でアカデミー賞歌曲賞を受賞し、その後も『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など数々の名作音楽映画を世に送り出してきたジョン・カーニー監督。
本作は、そんなカーニー監督が、『シング・ストリート 未来へのうた』以来10年ぶりに放つ最新作。2026年ダブリン国際映画祭クロージング作品としてワールドプレミア上映され、大きな注目を集めた。ひとつの楽曲をきっかけに人生が大きく動き出すふたりの男の物語を、カーニー監督ならではの軽やかなユーモアと、心を揺さぶるオリジナル楽曲の数々とともに描き出す。
シンガーソングライターの夢を抱きながらもウェディング・シンガーとして歌い続けるリックと、ボーイズバンドで一世を風靡したダニー。リックの楽曲をもとにダニーが発表した曲が世界的ヒットとなったことから、ふたりの運命は大きく動き始める。ひとつの曲をめぐり、夢や成功、家族との関係に向き合いながら、それぞれが本当に大切なものを見つめ直していく…。
主人公リックを演じるのは、「アントマン」シリーズや『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』などで知られ、12月18日には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開をひかえるポール・ラッド。結婚と娘を授かったことから夢を封印したウェディング・バンドのフロントマンを、持ち前の親しみやすさと人間味あふれる演技で魅力的に体現し、歌唱シーンにも挑戦した。
ボーイズバンドのイメージからの脱却を図るダニーを演じるのは、世界的人気グループ「ジョナス・ブラザーズ」のメンバーとして活躍し、俳優としても「ジュマンジ」シリーズやミュージカルなどで高い評価を受けるニック・ジョナス。本作ではアーティストとしての経験を生かし、高揚感あふれるパフォーマンスを披露。世代もキャリアも異なるふたりが織りなす掛け合いと、彼らの歌声で彩られるオリジナル楽曲の数々も大きな魅力だ。
日本版予告映像は、ウェディング・シンガーのリックと、元アイドルのダニーが音楽を通じて出会い、世界的ヒットソングをきっかけに思いがけない形で人生を交差させていく姿が映し出される。
ライブシーンや楽曲制作の様子、ふたりの軽妙なやり取りなどからは、カーニー監督らしいユーモアと温かなまなざしを感じさせ、夢を追い続けながらも思うように報われないリックと、かつての栄光の先で自分自身を見失いかけているダニーが、互いに影響を与えながら本当に大切なものを見つめ直していく姿が胸に迫る。
予告ではさらに、本作を象徴するリード曲「書けないよ（君なしで）／原曲：How To Write A Song （Without You）」も披露。力強くエモーショナルなメロディと、“きみ”へのまっすぐな想いを込めた歌詞が映像と重なり、本作ならではの音楽ドラマの魅力を印象づけている。
ポスタービジュアルは、ギターを奏でるリックとダニーを配置し、生き生きとしたセッションを表現。カーニー監督作品ならではの、音楽が物語の中心にある世界観を象徴するビジュアルとなっている。
映画『きみに贈る最強のうた』は、12月25日より全国公開。
【動画】『きみに贈る最強のうた』日本版予告映像
『ONCE ダブリンの街角で』でアカデミー賞歌曲賞を受賞し、その後も『はじまりのうた』『シング・ストリート 未来へのうた』など数々の名作音楽映画を世に送り出してきたジョン・カーニー監督。
シンガーソングライターの夢を抱きながらもウェディング・シンガーとして歌い続けるリックと、ボーイズバンドで一世を風靡したダニー。リックの楽曲をもとにダニーが発表した曲が世界的ヒットとなったことから、ふたりの運命は大きく動き始める。ひとつの曲をめぐり、夢や成功、家族との関係に向き合いながら、それぞれが本当に大切なものを見つめ直していく…。
主人公リックを演じるのは、「アントマン」シリーズや『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』などで知られ、12月18日には『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』の公開をひかえるポール・ラッド。結婚と娘を授かったことから夢を封印したウェディング・バンドのフロントマンを、持ち前の親しみやすさと人間味あふれる演技で魅力的に体現し、歌唱シーンにも挑戦した。
ボーイズバンドのイメージからの脱却を図るダニーを演じるのは、世界的人気グループ「ジョナス・ブラザーズ」のメンバーとして活躍し、俳優としても「ジュマンジ」シリーズやミュージカルなどで高い評価を受けるニック・ジョナス。本作ではアーティストとしての経験を生かし、高揚感あふれるパフォーマンスを披露。世代もキャリアも異なるふたりが織りなす掛け合いと、彼らの歌声で彩られるオリジナル楽曲の数々も大きな魅力だ。
日本版予告映像は、ウェディング・シンガーのリックと、元アイドルのダニーが音楽を通じて出会い、世界的ヒットソングをきっかけに思いがけない形で人生を交差させていく姿が映し出される。
ライブシーンや楽曲制作の様子、ふたりの軽妙なやり取りなどからは、カーニー監督らしいユーモアと温かなまなざしを感じさせ、夢を追い続けながらも思うように報われないリックと、かつての栄光の先で自分自身を見失いかけているダニーが、互いに影響を与えながら本当に大切なものを見つめ直していく姿が胸に迫る。
予告ではさらに、本作を象徴するリード曲「書けないよ（君なしで）／原曲：How To Write A Song （Without You）」も披露。力強くエモーショナルなメロディと、“きみ”へのまっすぐな想いを込めた歌詞が映像と重なり、本作ならではの音楽ドラマの魅力を印象づけている。
ポスタービジュアルは、ギターを奏でるリックとダニーを配置し、生き生きとしたセッションを表現。カーニー監督作品ならではの、音楽が物語の中心にある世界観を象徴するビジュアルとなっている。
映画『きみに贈る最強のうた』は、12月25日より全国公開。