森香澄、映画初主演 “自分の居場所”探る群像劇「今私が抱える不安も表現に変えられるかも」【コメント】
森香澄が初主演を務める映画『てんてん ずっと独身でいるつもり？』が10月23日より、Prime Videoにて独占配信される。きょう10日、メインビジュアル、場面写真が公開された。
【画像】「愛嬌だけで生きてきた」森香澄の出演シーン
おかざき真里氏の人気コミックを原作に、田中みな実主演で映画化された『ずっと独身でいるつもり？』（2021）の第2弾。結婚するかどうかにとらわれず、いまを生きる人々が、それぞれの速度で“自分の居場所”を見つけていく群像劇。やりたいことや夢もなく流されるまま愛嬌だけで生きてきたヤマダ30歳。人との関わりを自ら避けてきたシバ38歳。プライベートよりも仕事を優先してきたシミズ46歳。年齢も境遇も異なる独身3人の迷いと選択を通して、人生のあり方は一つではないことを、ユーモアを交えて丁寧に描く。“普通の幸せ”という価値観がなお残る現代に、「こんな選択肢もある」と、観る人がほっと息をつける内容となっている。
『アナログ』『正欲』『ぼくが生きてる、ふたつの世界』など、時代の空気と人間の機微を鋭くすくい取ってきた港岳彦氏が、オリジナルストーリーを手掛ける。メガホンを取るのは、数々の話題のCMを生み出し、『ブルーアワーにぶっ飛ばす』で鮮烈な長編映画監督デビューをした箱田優子氏。笑って、刺さって、最後には少し前を向ける、人生の迷いさえ愛おしくなる、リアルな物語が誕生した。
森は本作で、仕事・恋愛・人間関係につまずきながら居場所を転々とする、どこか憎めないヤマダを演じる。
このほか、若葉竜也が独自の佇まいと深みのある演技でシバ役。香椎由宇が、46歳のシミズの等身大の揺らぎを繊細に演じる。
■森香澄、コメント
主演映画のお話をいただいた時は、私に務まるのだろうかと不安もありました。ですが脚本を読み、明確な目標や大きな夢があるわけではないけれど、自分なりの幸せを見つけようとするヤマダの姿に触れ、共感しました。今私が抱える不安も表現に変えられるかもしれないと思い、演じてみたいと強く思いました。
若葉さんとのお芝居は、学ばせていただくことばかりでした。シバとヤマダが少しずつ距離を縮めていくように、私と若葉さんも撮影を重ねるごとに色んなお話をするようになり、その時間が役柄にも自然と重なっていったような気がします…！
観てくださる方がそれぞれの毎日や生き方に思いを巡らせながら、自分にとっての幸せについて、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになれば嬉しいです。
■若葉竜也、コメント
春の終わり頃、箱田監督からお手紙をもらいました。
箱田監督らしい照れながら書いたのであろう素敵な文でした。
これはやろう。と、即決。
そしてやっと一緒に映画をつくれました。
すごく個人的で、世界の片隅の小さな人間関係を丁寧に粛々と、現実と空想の境目で人を見つめる箱田監督の手腕に惚れ惚れし、森香澄さんの細やかさと圧倒的な存在感に助けられ、トアさんの天才的な芝居に度肝をぬかれ、とても刺激的な現場でした。
はっきり言って、傑作です。
■香椎由宇、コメント
若い2人とはまた違う30-40代の悩みを抱えるシミズ。
仕事のことも、自分のことも、なんとかなる！で乗り切っていた
まだまだ体力も勢いも熱量もある30代。
熱量だって勢いだってなくしたわけではないのに
自分だけのことではないものにも自分を削ぎ落としていくことの増える40代。
「私たちもそんな歳になったってことだよ」
この一言がつい口から出てくるお年頃。
箱田監督とも「私たちもそんな年代なんですよね…」と苦笑いして言いながらも
解りすぎてしまうシミズの気持ちが苦しいなぁ…なんて想いを抱えながら乗り越えた撮影の1ヶ月でした。
出した答えが正解かどうかではなく選択肢の一つであり、
案外誰しもがそんな日々を積み重ねて年月が過ぎていくという、当たり前のこと。
そんな正解探しじゃ無くてもいいんだなって思いになっていただけたらとおもいます。
■箱田優子監督、コメント
下流河川の底にひしめきあう小石を想う気持ちで映画にしました。
その河の流れを音楽にしてくれたのは渡邊琢磨さん。それぞれの小石に手を伸ばし叩いてみれば、ヤマダはキッチュな音で鳴り、シバは鈍く吸収され、シミズは古びたエンジン音が響いている。
休みの日に近所の川をぼんやりと眺めるような気持ちでご覧ください。
そこにあるものを見つめる時間を味わっていただけたら。
なんてスカしてしまいましたが、兎にも角にもピンクのクロックスでドンキのチャリ転がしまくるヤマダ最高うぇーい▼（▼＝上向き矢印）って感じです。「森香澄」のパブリックイメージの真逆を爆走しております。さらに若葉くんと香椎さんですよ、どうなってんのよ。お楽しみに！
【画像】「愛嬌だけで生きてきた」森香澄の出演シーン
おかざき真里氏の人気コミックを原作に、田中みな実主演で映画化された『ずっと独身でいるつもり？』（2021）の第2弾。結婚するかどうかにとらわれず、いまを生きる人々が、それぞれの速度で“自分の居場所”を見つけていく群像劇。やりたいことや夢もなく流されるまま愛嬌だけで生きてきたヤマダ30歳。人との関わりを自ら避けてきたシバ38歳。プライベートよりも仕事を優先してきたシミズ46歳。年齢も境遇も異なる独身3人の迷いと選択を通して、人生のあり方は一つではないことを、ユーモアを交えて丁寧に描く。“普通の幸せ”という価値観がなお残る現代に、「こんな選択肢もある」と、観る人がほっと息をつける内容となっている。
森は本作で、仕事・恋愛・人間関係につまずきながら居場所を転々とする、どこか憎めないヤマダを演じる。
このほか、若葉竜也が独自の佇まいと深みのある演技でシバ役。香椎由宇が、46歳のシミズの等身大の揺らぎを繊細に演じる。
■森香澄、コメント
主演映画のお話をいただいた時は、私に務まるのだろうかと不安もありました。ですが脚本を読み、明確な目標や大きな夢があるわけではないけれど、自分なりの幸せを見つけようとするヤマダの姿に触れ、共感しました。今私が抱える不安も表現に変えられるかもしれないと思い、演じてみたいと強く思いました。
若葉さんとのお芝居は、学ばせていただくことばかりでした。シバとヤマダが少しずつ距離を縮めていくように、私と若葉さんも撮影を重ねるごとに色んなお話をするようになり、その時間が役柄にも自然と重なっていったような気がします…！
観てくださる方がそれぞれの毎日や生き方に思いを巡らせながら、自分にとっての幸せについて、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになれば嬉しいです。
■若葉竜也、コメント
春の終わり頃、箱田監督からお手紙をもらいました。
箱田監督らしい照れながら書いたのであろう素敵な文でした。
これはやろう。と、即決。
そしてやっと一緒に映画をつくれました。
すごく個人的で、世界の片隅の小さな人間関係を丁寧に粛々と、現実と空想の境目で人を見つめる箱田監督の手腕に惚れ惚れし、森香澄さんの細やかさと圧倒的な存在感に助けられ、トアさんの天才的な芝居に度肝をぬかれ、とても刺激的な現場でした。
はっきり言って、傑作です。
■香椎由宇、コメント
若い2人とはまた違う30-40代の悩みを抱えるシミズ。
仕事のことも、自分のことも、なんとかなる！で乗り切っていた
まだまだ体力も勢いも熱量もある30代。
熱量だって勢いだってなくしたわけではないのに
自分だけのことではないものにも自分を削ぎ落としていくことの増える40代。
「私たちもそんな歳になったってことだよ」
この一言がつい口から出てくるお年頃。
箱田監督とも「私たちもそんな年代なんですよね…」と苦笑いして言いながらも
解りすぎてしまうシミズの気持ちが苦しいなぁ…なんて想いを抱えながら乗り越えた撮影の1ヶ月でした。
出した答えが正解かどうかではなく選択肢の一つであり、
案外誰しもがそんな日々を積み重ねて年月が過ぎていくという、当たり前のこと。
そんな正解探しじゃ無くてもいいんだなって思いになっていただけたらとおもいます。
■箱田優子監督、コメント
下流河川の底にひしめきあう小石を想う気持ちで映画にしました。
その河の流れを音楽にしてくれたのは渡邊琢磨さん。それぞれの小石に手を伸ばし叩いてみれば、ヤマダはキッチュな音で鳴り、シバは鈍く吸収され、シミズは古びたエンジン音が響いている。
休みの日に近所の川をぼんやりと眺めるような気持ちでご覧ください。
そこにあるものを見つめる時間を味わっていただけたら。
なんてスカしてしまいましたが、兎にも角にもピンクのクロックスでドンキのチャリ転がしまくるヤマダ最高うぇーい▼（▼＝上向き矢印）って感じです。「森香澄」のパブリックイメージの真逆を爆走しております。さらに若葉くんと香椎さんですよ、どうなってんのよ。お楽しみに！