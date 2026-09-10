明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“環”瀧七海から絵描きになりたい夢を打ち明けられる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第120回）が9月11日に放送される。
【写真】りん（見上愛）と向き合う環（瀧七海）『風、薫る』第120回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第120回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の家から帰宅したりんは、先に帰宅していた環（瀧七海）と向き合う。環は絵描きになりたいという夢をりんに打ち明ける。環がこれまで描きためてきた絵を見て、環の気持ちを聞いたりんは…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）と向き合う環（瀧七海）『風、薫る』第120回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第120回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の家から帰宅したりんは、先に帰宅していた環（瀧七海）と向き合う。環は絵描きになりたいという夢をりんに打ち明ける。環がこれまで描きためてきた絵を見て、環の気持ちを聞いたりんは…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。